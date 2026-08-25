Adolescente de 14 años confesó haber matado a golpes a su madre en San Joaquín

Una adolescente de 14 años se entregó a la policía tras confesar que con un objeto contundente había dado muerte a su madre, una mujer de 48 años, en un hecho acontecido al interior de un departamento de la comuna de San Joaquín.

El parricidio ocurrió el domingo en el piso 13 de un edificio ubicado en la intersección de Av. Vicuña Mackenna con calle Celia Solar, pero quedó al descubierto recién este lunes cuando la menor fue a Carabineros y contó lo ocurrido en medio de una discusión.

Tras verificar el crimen, la Fiscalía Metropolitana Sur dispuso que el caso sea investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI. En tanto, la menor -que pasó la noche con el cadáver en el departamento- se encuentra detenida y este martes pasará al tribunal.

El subprefecto Robert Briones, jefe de la BH Sur, informó que la víctima "presenta diversas heridas contusas con un elemento contundente y cuyo autor correspondería a su hija, una menor de edad, que se encuentra detenida y que será puesta a disposición del tribunal en horas de la tarde".

"Se están haciendo todas las diligencias pertinentes para establecer la motivación de esta menor, puesto que tenemos que determinar si hay algún tipo de vulneración de derechos contra ella y también determinar si hay o no otras personas que pueden haber participado en el hecho", cerró.

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