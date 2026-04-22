Acuerdo entre Gobierno y PDG: Impulsarán proyecto paralelo con rebajas al IVA y alivio para Pymes

En el contexto de la discusión legislativa del proyecto de Reconstrucción Nacional, se concretará una cita entre el Partido de la Gente (PDG) y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot. Este encuentro fue ratificado por el propio secretario de Estado, luego de que durante esta semana se llevaran a cabo múltiples reuniones que habrían sellado un consenso entre la tienda política y el Gobierno.

De hecho, el ministro adelantó que las iniciativas impulsadas por el PDG tendrían espacio para ser presentadas mediante un proyecto paralelo al de la megarreforma. Al referirse a esta estrategia legislativa, el titular de la Segpres detalló la modalidad de trabajo indicando textualmente: "Es parte del anuncio que tenemos que hacer en unos minutos más, pero es un trabajo que ya comenzó y que esperamos que se tramite paralelamente".

Por su parte, las tratativas con el Ejecutivo también fueron abordadas por Juan Marcelo Valenzuela, quien ejerce como diputado y jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG). Durante una entrevista concedida a Radio Pauta, el parlamentario describió el estado de las conversaciones asegurando que "estamos debatiendo hasta última hora (…) ese diálogo lo estamos teniendo con el gobierno".

Profundizando en el contenido de sus exigencias, el legislador especificó que han puesto sobre la mesa medidas como la rebaja o devolución del IVA aplicado a medicamentos y pañales. A esto se suman estímulos orientados a la reinversión mediante el Fondo de Utilidades Tributables (FUT). El propósito de estas fórmulas, argumentó Valenzuela, apunta directamente a mitigar el gasto de la clase media y robustecer a las pymes.

Frente a los requerimientos específicos de las pequeñas y medianas empresas, el ministro García enfatizó la postura de La Moneda. Sobre este punto, la autoridad gubernamental declaró: "el presidente de la República tiene un compromiso con las Pymes, con el crecimiento de las Pymes, con el desarrollo, y ha habido una demanda muy legítima y que el presidente de la República la ha acogido hace un par de meses atrás".

Para concluir su intervención, el secretario de Estado remarcó la firmeza de las promesas tributarias, aunque dejó abierta la vía legislativa por la cual se materializarán. "No sé si va a ser en este proyecto o lo vamos a hacer en un proyecto posterior, es una materia que se sigue conversando, de tal forma de que aquí lo importante es que el compromiso asumido por el presidente José Antonio Kast respecto de mantener la tasa del 12,5 como tasa permanente, se va a cumplir estrictamente religiosamente", subrayó.

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