Activan plan de contingencia para este fin de semana largo ante salida de más de 400 mil vehículos desde Santiago

En el contexto de la salida vehicular de Santiago con motivo del fin de semana largo por el “Día del Trabajador”, autoridades dieron a conocer el plan de contingencia que se implementará en las carreteras y terminales de buses del país.

Respecto a la cantidad de automóviles que abandonarán la región Metropolitana durante estos días de descanso, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, entregó las estimaciones oficiales. “Una fecha en la que se proyectan que salgan de la capital más de 414 mil vehículos, cifra muy similar a lo ocurrido en Semana Santa”, precisó la autoridad.

Sobre los horarios de mayor congestión, el representante del MOP añadió que “la proyección de flujo vehicular de salida se concentrará este jueves 30 de abril entre las 19 y las 22 horas y el viernes 1 de mayo entre las 10 y las 13 horas. En tanto, para el retorno, el día de mayor flujo será el domingo 3, con un peak desde las 14:00 hasta 19:00 horas”.

Asimismo, el titular de la subsecretaría instó a los conductores “a planificar su viaje, informarse por los canales oficiales -las redes sociales del MOP, de Transportes, Carabineros y las Concesionarias- y siempre respetar las normas del tránsito para evitar accidentes, de modo que todos tengamos un fin de semana largo seguro. Respetar las normas salva vidas”.

Por su parte, el foco en el control de pasajeros fue abordado por el subsecretario de Transportes y Telecomunicaciones, Martín Mackenna, quien advirtió que “vamos a reforzar nuestra presencia de fiscalización en los principales terminales de buses y vías del país”.

En esa misma línea, el personero de Gobierno profundizó indicando que “junto a Carabineros, vamos a resguardar que la ciudadanía se traslade en servicios que cumplan con las condiciones técnicas para ello, poniendo el foco en el transporte irregular, conocido como transporte pirata, que no cumple con ninguna condición para ofrecer traslados. Por eso, nuestro despliegue también será en las inmediaciones de los terminales”.

Desde la institución policial, el general Vielma detalló el rol que jugarán los uniformados durante estas jornadas de descanso: “Estaremos desplegados con servicios preventivos, fiscalizando y controlando rutas y terminales en distintos puntos del país, con el objetivo de resguardar la seguridad de todos y prevenir siniestros viales”.

Para evitar tragedias, el alto oficial enfatizó: “El llamado es a actuar con prudencia, paciencia y responsabilidad, respetando las normas del tránsito para no repetir las lamentables cifras del año pasado, que terminaron con 23 personas fallecidas y 862 accidentes en el tránsito”.

Desde el sector privado, la presidenta de COPSA, Gloria Hutt, explicó las acciones adoptadas por las empresas operadoras. Al respecto, aseguró que “las carreteras concesionadas asociadas a COPSA han activado sus planes de contingencia, en coordinación con las autoridades de los ministerios de Obras Públicas, Transportes y Carabineros, para garantizar desplazamientos seguros y fluidos en las principales rutas del país”.

La representante de las autopistas complementó afirmando que “se ha dispuesto un refuerzo en la dotación de personal, mayor frecuencia de patrullajes, habilitación de carriles de emergencia en los tramos de mayor demanda y equipamiento como grúas y ambulancias”.

Para cerrar su intervención, Hutt expresó: “Hacemos un llamado a la ciudadanía a planificar con anticipación sus viajes, respetar los límites de velocidad y utilizar las plataformas digitales de las concesionarias para monitorear el estado del tráfico en tiempo real. Nuestro compromiso es que este fin de semana largo sea una experiencia segura para todos los que se movilizan por las carreteras del país”.

En cuanto a los incentivos tarifarios para la fase de salida, se implementará un cobro reducido de $1.000 pesos para los vehículos livianos. Esta rebaja aplicará a partir de mañana jueves 30, entre las 07:00 y las 13:00 horas, en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (con dirección a la costa); en el peaje Angostura de la Ruta 5 Sur (en ambos sentidos); y en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte (en ambos sentidos).

Dicho beneficio económico se replicará durante la jornada de mañana viernes 1, en una franja horaria que irá desde las 07:00 hasta las 10:00 horas, rigiendo exclusivamente para los mismos peajes mencionados de la Ruta 68 y la Ruta 5 Norte.

Los vehículos de carga pesada, específicamente los camiones de dos o más ejes, también contarán con disposiciones especiales. Para su salida, durante el jueves 29 y el viernes 1, se aplicará una disminución del 50% en la tarifa entre las 00:00 y las 07:00 horas. Esto será válido en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (hacia la costa), Las Vegas en la Ruta 5 norte (ambos sentidos) y Angostura en la Ruta 5 sur (ambos sentidos).

Paralelamente, se decretó una prohibición de circulación diurna para este tipo de transporte. El jueves 30, la restricción operará entre las 12:00 y las 19:00 horas en la Ruta 5 Norte con dirección al norte (tramo entre enlace Lo Pinto y Enlace Llay Llay); en la Ruta 68 hacia la costa (entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos (entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén). Esta misma limitación se ejecutará el viernes 1, desde las 09:00 hasta las 15:00 horas, abarcando idénticas rutas, tramos y sentidos.

Pensando en la operación retorno del domingo 3 de mayo, las autoridades confirmaron que entre las 07:00 y las 12:00 horas se cobrará un peaje a 1.00 pesos en la Ruta 68 (plazas de Lo Prado y Zapata, rumbo a Santiago); en la Ruta 5 Norte (peaje Las Vegas) y en la Ruta 5 Sur (peaje Angostura, en ambos sentidos).

Para los camiones, el regreso también contemplará un descuento del 50% en el valor del peaje, vigente desde las 00:00 hasta las 07:00 horas, aplicable en Las Vegas (ambos sentidos) y en Lo Prado y Zapata (con dirección a Santiago).

Finalmente, el tránsito de camiones estará restringido durante esa jornada dominical entre las 12:00 y las 19:00 horas. La medida afectará a la Ruta 5 Norte en dirección a Santiago (entre enlace Lo Pinto y enlace Llay Llay) y a la Ruta 68, igualmente con rumbo a la capital (entre Vespucio y el enlace Algarrobo).

PURANOTICIA