Abstención de Carter a la prórroga del estado de excepción vuelve a tensionar al oficialismo: "La lealtad es un camino de dos vías"

Con 31 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, el Senado aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, medida que rige en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío.

La votación estuvo marcada por una sorpresiva división entre parlamentarios del oficialismo, particularmente por la abstención del senador Rodolfo Carter (Partido Republicano) y el voto en contra de la senadora Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario), ambos legisladores que representan a la región de La Araucanía.

De hecho, fue el exalcalde de La Florida quien protagonizó uno de los momentos más tensos de la sesión, al emitir duras críticas hacia la administración del Presidente José Antonio Kast, cuestionando el manejo de la medida en cuestión.

“Hace un par de semanas, la última vez que estuvimos votando este estado de excepción constitucional, con todo el cariño del mundo les pedimos los tres senadores de derecha que había que homologar las facultades que tienen las Fuerzas Armada en la Macrozona Norte, con lo que ocurre en La Araucanía. Con genuino dolor de patriotas, nos encontramos que no se nos cumplió y que el decreto viene igual”, expresó.

Y añadió que “en este mismo lugar dije que la lealtad es un camino de dos vías, señores ministros, por su intermedio, señora presidenta. Si tres senadores que votaron por el Presidente Kast e hicieron campaña por el Presidente Kast no hemos sido escuchados en esto, francamente es difícil apoyar esta iniciativa”.

En su intervención, también aludió a su vínculo con la región, señalando que “yo, que era el turista electoral; yo, que no nací en La Araucanía, los vecinos no me eligieron con la primera mayoría por lindo ni por inteligente, sino que porque creyeron que junto a los senadores Becker y Kaiser íbamos a cambiar la realidad de La Araucanía”.

Finalmente, el congresista que cumple 42 días en el cargo justificó su abstención indicando que “yo no estoy dispuesto a seguir marcando el paso con decretos de excepción, copiados de un mal Gobierno como el de Gabriel Boric”.

Cabe recordar que el estado de excepción constitucional de emergencia –vigente en la Macrozona Sur desde mayo de 2022– es una herramienta que permite al Presidente de la República enfrentar graves alteraciones del orden público o daños a la seguridad, facultando al Jefe de la Defensa Nacional para controlar determinadas zonas, restringir libertades de locomoción y reunión, y disponer del apoyo de las Fuerzas Armadas por periodos de 15 días, los cuales pueden ser prorrogables.

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