Abogado de Hermosilla se lanza contra Boric y ministros acusándolos de "interferir" en «Caso Audio»: denuncia "matonaje"

Juan Pablo Hermosilla realizó un extenso punto de prensa en la que se refirió a la situación que afecta a su hermano, el abogado Luis Hermosilla, a quien representa ante tribunales en el denominado «Caso Audio».

En la ocasión, el profesional se refirió a los dichos del Presidente Boric, quien dijo que se alegraba de que “los poderosos” también fueran enviados a la cárcel.

En este sentido, sostuvo que “es absolutamente inapropiado lo que él hizo, creo que es inconstitucional y además la situación que se está dando es de matonaje”.

En relación a esto, y a los respaldos de los ministros Tohá, de Interior y Cordero, de Justicia, el abogado acusó un intento de “interferir” en la causa y llamó además a revelar por completo los antecedentes contenidos en el teléfono incautado por la Fiscalía para evitar una utilización política de esa información, como ocurre, a su juicio, hoy con la revelación a cuenta gotas, y por la prensa, de manera interesada.

“El sistema está hecho para enfrentar al Estado una vez. Si yo golpeo a una persona, tengo que enfrentar al Ministerio Público, la policía lo va a ayudar y tengo que responder judicialmente. En este caso tenemos al Ministerio Público, al SII, al CDE, a parlamentarios que se han querellado, y ahora se agregan el Presidente de la República, que interfiere con la causa, la ministra del Interior y el ministro de Justicia, entonces esto ya parece una funa”, dijo el profesional.

Estos dichos “debilitan el objetivo que creo que todos debiéramos tener, que el sistema salga fortalecido. Acá hay una tragedia, hay una situación extraordinariamente grave que ocurre en ese audio y que nosotros esperamos que el sistema judicial salga fortalecido con esto y que la gente lejos de decir ‘no creo en la justicia’ viendo lo que ha pasado, terminemos defendiendo el sistema de justicia”, complementó.

“¿Cómo hago lo contrario?”, se preguntó. “Evitando el Estado de Derecho”, respondió.

“Chile no es Venezuela. El Estado de derecho supone separación de poderes, supone el respeto del principio de inocencia, el que no se respete por autoridades el principio de inocencia. Yo escuché en la mañana a la ministra del Interior decir que se habían acreditado situaciones de soborno”, comentó.

Luego volvió sobre los comentarios del mandatario: “Yo no le di el consejo al Presidente de la República de que hablara. No le di el consejo, moralmente reprochable, de que el Presidente salga a celebrar de que una persona se vaya presa. (…) Se los dice alguien de la izquierda. Yo no sé si se les olvida que el Gobierno tiene tejado de vidrio en corrupción“.

“El día de mañana va a llegar acá saltando el Presidente para que llegue un gobierno de derecha y le hagan lo mismo al revés. Esto es inaceptable para todo el mundo“, dijo.

Insistió también en que “es inaceptable que el Presidente de la República, la ministra del Interior y ahora el ministro de Justicia, que es abogado, no respeten las normas constitucionales, no se respete el Artículo 6, no se respeten las normas sobre independencia de poderes en la Constitución y se permita hacer comentarios sarcásticos sobre mi trabajo profesional. No le reconozco el derecho del Ministro de Justicia a hacer esto”, señaló.

Cabe mencionar que Luis Hermosilla ingresó al Anexo Penitenciario Capitán Yáber para cumplir con su prisión preventiva, luego de haber permanecido en las horas previas en un módulo de Santiago 1.

En ese sentido, su abogado mencionó que “todos escuchamos que la jueza, cuando se toca el tema (de su ingreso a Capitán Yáber), dice que aquí en Chile la práctica es que todos los presos por delitos económicos vayan para allá“, por lo que “el decir, en el caso de Luis Hermosilla, ‘esto no lo vamos a hacer’, es una cuestión que yo tengo el derecho a sospechar políticamente“, comentó.

