Abogada de Villalobos acusa "intervención inadecuada" de autoridades y "discriminación de género" en uso de Capitán Yáber

La abogada de Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, explicó su versión de los hechos en relación a la participación de su defendida en las distintas aristas que contiene el «Caso Audio» y acusó discriminación por uso exclusivo para hombres del anexo Capitán Yáber.

En diálogo con radio Pauta, la defensora afirmó que “efectivamente, es complejo cuando las causas judiciales salen de la esfera judicial. Nosotros hemos mantenido desde el principio una línea clara; no hemos investigado ni relacionando a otras personas, ni ensuciando a otros intervinientes”.

Respecto a las declaraciones de Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis Hermosilla, Borda dijo que “obviamente afecta y nos arrastra de alguna manera, porque este es un caso que tiene alta connotación pública, y evidentemente si no fuese Luis Hermosilla, las cosas serían diferentes”.

“Uno puede analizar la resolución, puede decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con la otra parte, pero cuando son los distintos poderes del Estado los que comienzan a analizar las resoluciones judiciales, esto es peligroso”, manifestó.

“De hecho, desde el comentario ya es una intervención inadecuada”, manifestó.

La penalista también abordó lo que a su juicio es una grave desigualdad de género en relación a la prisión preventiva de su representada.

“Nosotros estamos enfrentando por primera vez a la desigualdad que existe en nuestro país, que es una situación de discriminación de género muy importante en relación a las prisiones preventivas, comparativamente hablando entre hombres y mujeres”, criticó la profesional.

“Hoy día nosotros tenemos a los principales imputados del caso, Ariel Sauer, Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg en prisión preventiva en Capitán Yáber. Y Leonarda Villalobos está San Miguel, en una cárcel común”.

“Hay una desigualdad de sistema, que es mucho más peligroso. A mí me llama la atención que esto no se haya analizado ni haya salido a la palestra en el momento en que se estaba pidiendo prisión preventiva, por ejemplo, para Barriga”, añadió Borda.

Sobre la relación que Leonarda Villalobos mantenía con Luis Hermosilla dijo que “ellos no tenían una relación laboral de hecho, esa fue una causa en la que ellos se encontraron situacionalmente porque ella asesoraba a los Hermanos Sauer, que decidieron contratar como abogado a Luis Hermosilla”.

“En ese contexto contratan a Luis Hermosilla como abogado titular, le piden a ella que lo apoye, eso es lo que ellos le decían. Pero ellos no tenían una relación laboral, no veían todos los asuntos, no compartían estudios, no tenían una relación de ningún tipo, ni laboral, ni de amistad”, explicó la abogada.

Consultada por las declaraciones de Rodrigo Topelberg, quien reconoció que había filtrado el audio grabado por Villalobos, Alejandra Borda dijo que no cambia en nada la situación de su defendida porque “nosotros desde el primer día que María Leonarda declaró, declaró lo mismo".

"Ella dijo que había realizado la grabación porque necesitaba premunirse de pruebas porque estaba en una situación compleja ya que se acababa de dar cuenta que la habían estafado y también a su marido, a sus círculos cercanos. Necesitaba tener algún tipo de evidencia para poder expulsar a los que ella consideraba sus victimarios”, sostuvo.

“Esto es algo que María Leonarda dijo desde un principio. Ella dijo que grabó, y dio las razones por las que grabó, se lo entregó a su colega, la esposa de Rodrigo Topelberg porque creía en un momento que él también era víctima de este engaño, que ahí lo estaban engañando a sus socios”, agregó.

“Esta es la parte que se habla poco, pero la base de este delito es la estafa. Era una estafa enorme, de estilo cercano al piramidal en que fueron muchas personas, la mayoría miembros de la comunidad judía, estafados y perdieron la mayoría de sus fondos de vida”, finalizó Alejandra Borda.

