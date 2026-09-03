A cuatro años del triunfo del Rechazo: UDI llama a proyectar la unidad que permitió construir la mayoría del 62%

En el marco de la conmemoración del triunfo del rechazo, en la UDI se vivió una jornada de reflexión junto a la directiva del partido, las Nuevas Generaciones y los diputados que fueron convencionales constituyentes: Constanza Hube, Eduardo Cretton y Ricardo Neumann. Además, participó la actual directora de la División de la Organizaciones Sociales de la Secretaría General del Gobierno, Katerine Montealegre.

El presidente del partido, Guillermo Ramírez, destacó el carácter simbólico de la fecha y planteó la necesidad de mirar tanto el proceso vivido como los desafíos hacia adelante: “El 4 de septiembre es una fecha que merece una reflexión, porque nuestra democracia caminó por una cornisa y estuvimos muy cerca de caer en un vacío institucional del que probablemente habría sido muy difícil levantarnos. Por eso, además de conmemorar el triunfo del Rechazo, vale la pena preguntarnos cómo llegamos a ese punto y qué aprendimos de ese proceso”.

En esa misma línea, el presidente de las Nuevas Generaciones, Mauricio Cárdenas, sostuvo que “el 4S fue, ante todo, un despertar ciudadano. Una reivindicación profunda de los valores, las instituciones y los principios que, durante décadas, han permitido a millones de chilenos progresar, emprender y vivir en libertad. Debe ser recordado siempre, porque, junto con el estallido, es el punto de inflexión donde nuevas generaciones decidieron volcarse a lo público y defender la libertad”.

Desde la perspectiva de quienes participaron directamente en la Convención Constitucional, la diputada Constanza Hube relevó que “los chilenos rechazaron la idea de partir de una hoja en blanco, desconocer nuestra historia y reemplazar nuestras instituciones. No podemos olvidar que esa propuesta nació de una Convención que jamás condenó la violencia y que pidió, como primer gesto, el indulto para quienes la ejercieron. Que el sentido común haya salvado a nuestro país no nos exime de seguir defendiendo, con argumentos, la libertad y las instituciones que nos permiten convivir en democracia. La batalla de las ideas es de todos los días”.

Asimismo, el diputado Eduardo Cretton relevó la importancia de recordar los contenidos de la propuesta constitucional que fue rechazada en 2022: “Quienes hoy se llenan la boca hablando de iliberalismo hace 4 años apoyaron una propuesta de constitución que destruía la democracia liberal. ¿Hay algo menos liberal que establecer diferencias a nivel constitucional por raza o sexo? ¿Hay algo menos liberal que tener distintos sistemas de justicia dependiendo del origen étnico de los ciudadanos? Es bueno recordar lo que pasó en la convención constitucional y cómo logramos articular un rechazo que le dio a Chile una nueva oportunidad”.

Por su parte, el diputado Ricardo Neumann sostuvo que “ese 62% fue una mayoría democrática y transversal que demostró que Chile puede cambiar sin dejar de ser Chile, y que nuestras diferencias se resuelven con democracia, no con violencia”.

Desde la UDI señalaron que el principal aprendizaje de ese proceso es que la defensa de la democracia, la libertad y las instituciones requiere de una ciudadanía activa y de la capacidad de construir mayorías amplias en torno a aquello que une a los chilenos. En ese sentido, destacaron que el desafío hacia adelante es proyectar la unidad que permitió construir el 62% y seguir defendiendo, desde las ideas y la democracia, un país que pueda cambiar sin renunciar a su historia, identidad e instituciones.

PURANOTICIA