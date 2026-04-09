84 toneladas comercializadas de productos del mar ilegales fueron incautadas en operativos especiales de Semana Santa

Ante el aumento de extracción y comercialización de pescados y mariscos en el periodo de Semana Santa, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) desarrolló una campaña especial de fiscalización donde coordinó esfuerzos con las instituciones que integran la Red Sustenta para asegurar el cumplimiento normativo pesquero y sanitario en estas fechas donde se quintuplica el consumo de productos del mar.

Es así como mediante operativos desarrollados con la Armada, Carabineros, Salud, Servicio de Impuestos Internos, PDI y Aduanas, entre otros, se fiscalizó la actividad pesquera en zonas de pesca, puntos de desembarque, transporte y comercialización.

La directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia, destacó que “cuando las instituciones públicas coordinamos nuestros esfuerzos, como Estado somos más eficientes para dar una mejor respuesta a la ciudadanía, y gracias a los 581 operativos desarrollados con la Red Sustenta, pudimos controlar 4.448 toneladas de pesca legal, 2.658 vehículos y más de 4.800 agentes de toda la cadena de valor”.

La autoridad agregó que en los distintos operativos “se logró detectar 84,1 toneladas de recursos del mar ilegales, cursando 84 infracciones e incautando 14 vehículos utilizados para el transporte, desarticulando de esta forma la actividad ilícita que pone en riesgo el manejo sustentable de nuestros recursos del mar y la actividad de miles de pescadores y pescadoras que viven de ello”.

Entre los principales recursos incautados están: merluza común, con 16,22 toneladas; jurel, con 14,64 toneladas; cojinoba del norte, con 11,98 toneladas; jibia, con 8,6 toneladas; y más atrás otros recursos como choritos, choros, merluza austral, reineta, almeja y bonito.

Si bien, este año se realizó una cantidad similar de operativos respecto del año anterior, hubo un aumento en la participación de otras instituciones, principalmente de Carabineros y Armada.

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