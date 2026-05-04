60,4 millones personas fueron transportadas por Metro de Santiago durante marzo de este año

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer su Boletín de Transporte y Comunicaciones, revelando que durante el mes de marzo de 2026, la red de Metro de Santiago movilizó a 60,4 millones de personas. Este volumen de usuarios representa un incremento interanual del 4,4% para el tren subterráneo capitalino.

Por otro lado, el reporte estadístico detalló el comportamiento del tránsito automotriz. A nivel país, las plazas de peaje controlaron un total de 63,4 millones de pasadas, lo que se traduce en una variación interanual de 4,8%. En paralelo, los pórticos de las autopistas urbanas ubicadas en la región Metropolitana experimentaron un alza de 1,9%, alcanzando la cifra de 140,8 millones de pasadas de vehículos.

En el ámbito de las telecomunicaciones, el documento evidenció una contracción de 15,9% en doce meses para el tráfico de minutos de telefonía móvil nacional, el cual sumó 2.210,2 millones de minutos. Una realidad distinta mostró el servicio de internet con conexión dedicada, sector que reportó un leve crecimiento interanual de 1,3% al agrupar a 4,7 millones de clientes.

Como último punto, el área de envíos postales exhibió resultados mixtos. El despacho de encomiendas dentro de Chile aumentó un 30,2% en un lapso de doce meses, logrando mover 46.549,8 toneladas. Sin embargo, durante ese mismo período, la distribución de documentos en el país anotó una variación interanual de -10,5%, tras registrar el envío de 11,4 millones de unidades.

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