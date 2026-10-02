596 detenidos a nivel nacional deja operativo de Carabineros para la captura de prófugos de la justicia

En un megaoperativo realizado a nivel nacional entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, Carabineros logró la detención de 596 personas.

De acuerdo con el balance, 100 detenidos corresponden a la región Metropolitana y 496 a las distintas regiones del país.

Del total de personas capturadas, 571 fueron aprehendidas en cumplimiento de órdenes de vigente, mientras que 25 fueron detenidas en situación de flagrancia. Asimismo, el balance registra 512 personas con orden vigente, mientras que 84 mantenían la calidad de prófugos, según los antecedentes dados a conocer por Carabineros.

El despliegue contó con la participación de distintas unidades especializadas. La mayor cantidad de detenciones corresponde al Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (S.E.B.V.), con 169 detenidos; seguido por OS9 con 52; OS7 con 37; y las Secciones de Investigación Policial de unidades territoriales con 338.

Respecto de las características de las personas detenidas, 492 corresponden a hombres y 104 a mujeres. En materia etaria, se registran 587 mayores de edad y nueve menores de 18 años.

Además, 552 detenidos son de nacionalidad chilena, mientras que se registran nueve colombianos, 11 bolivianos, cuatro peruanos, 18 venezolanos y dos haitianos.

Sobre el tiempo registrado como prófugos, 435 personas corresponden al tramo de 1 a 50 días; 47, entre 51 y 100 días; 69, entre 101 y 500 días; y 45 personas registraban más de 501 días.

En relación con los delitos asociados a las detenciones, 449 casos agrupados como “otros delitos”, 62 delitos considerados robos violentos, 39 infracciones a la Ley 20.000, 16 delitos relacionados con vehículos, 13 delitos sexuales, 11 delitos asociados a personas y 6 delitos vinculados a la Ley de Control de Armas.

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