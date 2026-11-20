En el marco de su visita oficial a Japón, el Presidente José Antonio Kast, junto a la Primera Dama, María Pía Adriasola, participó en un desayuno empresarial organizado por la Embajada de Chile en Japón, que reunió a representantes de importantes compañías japonesas, organismos financieros y de cooperación internacional, así como a autoridades de ambos países.

El encuentro, que se desarrolló en el Salón Sakura del Hotel Imperial de Tokio, contó con la participación de cerca de 140 asistentes y tuvo como eje central el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre Chile y Japón, en el contexto de la conmemoración de los 130 años de relaciones diplomáticas.

El Mandatario manifestó en la actividad que "el próximo año cumpliremos los 130 años de amistad y de reglas claras, que nos permiten tres cosas: inversión, crecimiento y trabajo. Las cifras así lo muestran. Hoy Japón, también se señaló, es el mayor inversionista asiático en Chile y el cuarto socio comercial".

Añadió que "hoy no basta con extraer y exportar. Queremos procesar, refinar y agregar valor en Chile, con socios japoneses. Nosotros ponemos la materia prima, ustedes ponen el capital y juntos nos hacemos famosos. En esa línea cobra especial relevancia la invitación que hizo el Canciller para el Choose Chile, este 15 y 19 de marzo. Los esperamos. Esperamos que envíen a gente emprendedora, a gente que al igual que en el año 60 soñó con una idea, para que volvamos a repetir esa experiencia. El mundo nos ofrece grandes oportunidades".

Entre las empresas participantes se encontraban Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Sumitomo, Marubeni, Sojitz, Nippon Steel, Kawasaki, NTT y Honda, compañías que representan sectores estratégicos para el desarrollo económico, tecnológico e industrial de ambos países.

Asimismo, estuvieron presentes representantes del Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC), la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO), el Instituto Japonés de Inversiones en el Exterior (JOI), JOIN y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), instituciones relevantes para el financiamiento de proyectos, la promoción de inversiones y la cooperación internacional.

Durante la jornada se abordaron las oportunidades para profundizar el intercambio comercial, fortalecer las condiciones para la inversión y avanzar en sectores de interés común, especialmente minería, infraestructura, innovación y desarrollo tecnológico.

La actividad contempló intervenciones del embajador de Chile en Japón, Carlos Morán; del presidente del capítulo japonés del Comité de Cooperación Empresarial Chile-Japón, Takehiko Kakiuchi; y del presidente del capítulo chileno de la misma instancia, Ramón Jara.

También participaron como expositores el vicegobernador del Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC), Toshio Oya; el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna; y el ministro de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Iwao Horii.

Esta instancia busca reafirmar la importancia de Japón como socio estratégico de Chile en Asia y proyectar una nueva etapa de colaboración bilateral, impulsando el intercambio económico, la atracción de inversiones y el desarrollo de iniciativas conjuntas que contribuyan al crecimiento y bienestar de ambos países.

La actividad forma parte de la agenda oficial del Jefe de Estado en Japón, orientada a fortalecer los vínculos políticos, económicos y diplomáticos, así como a ampliar las oportunidades de cooperación entre ambas naciones.

(Imagen: Presidencia)

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