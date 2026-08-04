Desocupación de extranjeros en Chile cae a 6,4% durante el trimestre abril-junio

La tasa de desocupación de la población extranjera en Chile se ubicó en 6,4% durante el trimestre abril-junio de 2026, lo que representa una caída de 1,8 puntos porcentuales en comparación con igual período del año anterior, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el organismo, la disminución anual de la desocupación respondió a una reducción de la fuerza de trabajo de 1,7% y al leve aumento de la población ocupada (0,2%). En tanto, el número de personas desocupadas cayó un 22,7% en doce meses.

En el mismo período, la tasa de participación laboral alcanzó 79,4%, mientras que la tasa de ocupación se situó en 74,3%, registrando descensos de 2,2 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente. Por su parte, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó un 12,9%.

Según el INE, el crecimiento de la población ocupada estuvo impulsado principalmente por los sectores de comercio (8,2%), transporte (9,4%) y construcción (8,2%).

En cuanto a la categoría ocupacional, el mayor incremento se observó entre las personas trabajadoras por cuenta propia, que registraron un alza de 17,4% respecto del mismo trimestre del año anterior.

Al analizar los resultados por nivel educacional, de acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 2011, el aumento de 0,2% en la población ocupada fue explicado principalmente por las personas con educación secundaria (4,4%) y educación primaria (17,1%).

En contraste, el mayor descenso se registró entre quienes cuentan con educación universitaria, segmento que anotó una caída de 12,5% en la ocupación.

AUMENTA LA INFORMALIDAD LABORAL

El informe también mostró un incremento en la tasa de ocupación informal, que llegó a 30,2%, lo que representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales en comparación con igual período de 2025.

Por sexo, la informalidad alcanzó 32,1% en las mujeres y 28,6% en los hombres, con aumentos de 0,7 y 1,7 puntos porcentuales, respectivamente.

Asimismo, las personas extranjeras ocupadas de manera informal aumentaron un 4,7% en doce meses, variación explicada tanto por el crecimiento entre las mujeres (5,5%) como entre los hombres (3,9%).

PURANOTICIA