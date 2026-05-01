1 de mayo: Presidente Kast insta a la CUT a marchar pacíficamente y aislar a los violentistas

En el marco de las conmemoraciones por el 1 de mayo, una solicitud directa a la CUT para que la movilización se desarrolle sin incidentes y apartando a los "violentistas" fue realizada por el Presidente José Antonio Kast.

Durante esta la mañana de este viernes, la máxima autoridad del país celebró la fecha desde las dependencias del Hospital del Trabajador, instancia en la que estuvo acompañado por el ministro de Trabajo, Tomás Rau, y la primera dama, María Pía Adriasola.

Al referirse a la convocatoria sindical, el jefe de Estado sostuvo: "Espero que esa gran marcha sea una marcha pacífica, sea una marcha donde de verdad se debele la importancia del trabajador. Más allá de las diferencias legítimas que podemos tener. Más allá del debate del sueldo mínimo, de tantos debates que podemos tener que son legítimos".

En esa misma línea, el gobernante instó a la organización a tomar precauciones frente a los desmanes, pidiendo a la CUT que "aislemos a los violentistas, no que nos sorprendamos en la noche por cuántos locales fueron destruidos, por cuántos bienes fueron destruidos, porque son bienes que permiten trabajo".

Sobre las consecuencias del vandalismo, el mandatario añadió: "Cuando nosotros permitimos que esos violentistas desarrajen un local, que rompan los bienes que tenemos de utilidad para todos nosotros, estamos perjudicando precisamente lo que decimos cuidar y arriesgamos la vida de otras personas".

Por otra parte, la máxima autoridad del país abordó la falta de empleo advirtiendo que "estamos frente a una emergencia". Para profundizar en este punto, enfatizó: "Celebramos el Día del Trabajo, pero hay más de 900.000 chilenos que no pueden celebrar tener un trabajo formal, un trabajo digno. Hay dos millones y medio de personas que viven del trabajo informal, también tenemos que preocuparnos de ellas".

Respecto al recorrido de la manifestación en Santiago, el trazado iniciará en el frontis de la sede de la CUT, desplazándose a través de la Alameda. El destino final será el GAM, recinto que albergará el acto central y donde está programado el discurso de José Manuel Díaz, presidente de la agrupación sindical. También está realizada una convacatoría en Valparaíso.

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