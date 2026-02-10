Travel Guide: Tres destinos imperdibles para recorrer Chile con tu KGM

Viajar en auto permite descubrir Chile a otro ritmo, conectar con el paisaje y transformar cada trayecto en parte de la experiencia. El país ofrece destinos ideales para escapadas que combinan descanso, naturaleza y aventura, por lo que es fundamental la organización para poder aprovechar al máximo cada lugar.

LITORAL CENTRAL: ZAPALLAR, CACHAGUA Y MAITENCILLO

Ubicadas en la región de Valparaíso, Zapallar, Cachagua y Maitencillo son alternativas que destacan por su equilibrio entre naturaleza, relajo y vida costera. Caminatas junto al mar, trekkings, playas tranquilas y una variada oferta gastronómica, convierten a esta zona en una opción ideal para escapadas de fin de semana desde Santiago.

“Para recorrer el litoral con comodidad y también con estilo, el KGM Torres es una excelente alternativa. Un SUV que combina a la perfección un diseño deportivo y urbano, asegurando el confort interior, ideal para trayectos costeros y desplazamientos entre playas”, señaló Felipe Perelló, Gerente de Postventa de KGM ex SsangYong.

NATURALEZA EN PUCÓN

Pucón es uno de los destinos más emblemáticos del sur de Chile, por su gran variedad de actividades al aire libre. Desde nadar por el Lago Villarrica, recorrer el Parque Nacional Huerquehue o esquiar en invierno, se convierte en un lugar ideal para desconectar.

Al ser una localidad donde el clima y el terreno son cambiantes, es ideal contar con una Pick Up pensada para off- road, KGM tiene la opción perfecta para ti con la Musso. Este modelo robusto, cuenta con tracción 4x2 y 4x4 conectable, con opción 4H alta y 4L baja para mejor el desempeño en caminos difíciles. Además, es la única camioneta con 2 tamaños de Pick Up Short y Large, este último tiene tiene una zona de carga más larga (161 x 157 cms) y soporta hasta una tonelada, donde incluso cabe una moto.

EL MIX PERFECTO ENTRE EL DESIERTO Y EL MAR EN BAHÍA INGLESA

Ubicada en la región de Atacama, Bahía Inglesa es una playa que sorprende por sus aguas claras y su contraste con el paisaje desértico. Es ideal para quienes disfrutan de viajes por carretera, grandes distancias y rutas abiertas, donde el trayecto se convierte en parte esencial de la experiencia.

Para recorrer el norte con eficiencia y confort, Rexton de KGM es un modelo versátil que ofrece un buen rendimiento en carretera, estabilidad y comodidad. Cuenta con tres corridas de asiento y con hasta 641 litros de espacio de carga.

