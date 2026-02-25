Cidef Chile presenta el nuevo Dongfeng MAGE EV: movilidad 100% eléctrica en formato SUV

Cidef Chile, el tradicional distribuidor oficial de la marca Dongfeng en el país, da un paso clave hacia la masividad de la electromovilidad, con el lanzamiento de su nuevo SUV 100% eléctrico: Dongfeng MAGE EV.

Este modelo llega a ofrecer a las familias chilenas una alternativa sostenible, silenciosa y de alto rendimiento, sin renunciar al confort, la seguridad y la tecnología, respondiendo a las tendencias de mayor crecimiento en Chile y los mercados mundiales.

El corazón del Dongfeng MAGE EV es un motor 100% eléctrico, sincrónico de imanes permanentes capaz de desplegar una potencia equivalente a 160 hp (120 kW) y un torque de 240 Nm de entrega inmediata.

Esta potencia se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 8,7 segundos, mostrando el dinamismo del modelo, incluso con una longitud de 4.670 mm, un ancho de 1.900 mm y una distancia entre ejes de 2.775 mm, que garantiza un amplio espacio interior para todos los ocupantes.

Celda de poder

La energía proviene de una avanzada batería de Litio Ferrofosfato (LiFePo) de 50,82 kWh. Esta tecnología es reconocida por su durabilidad y seguridad y otorga una autonomía de 403 kilómetros (ciclo NEDC), un alcance perfecto para superar el día a día y los viajes de fin de semana.

Velocidades de carga

El MAGE EV se adapta al ritmo de vida de las familias chilenas. Cuenta con puerto de carga CCS2 que permite dos modalidades:

Carga lenta (AC): Ideal para cargar el vehículo durante la noche en el hogar, alcanzando el 100% en aproximadamente 8 horas.

Carga rápida (DC): Para viajes más largos, permite recuperar la batería del 30% al 80% en solo 30 minutos en estaciones de carga rápida.

Además, incluye de serie un cargador portátil de 220V.

Estilo Mage

Dueño de un diseño moderno y dinámico, MAGE EV destaca por sus líneas limpias y su imponente presencia.

Su frontal prescinde de la parrilla tradicional para optimizar la aerodinámica, integrando ópticas delanteras y traseras full LED que le otorgan una personalidad única y distintiva.

El interior del MAGE EV es un verdadero espacio tecnológico. El habitáculo gira en torno a dos grandes pantallas: un tablero digital de 10,25 pulgadas para el cuadro de instrumentos y una pantalla de infoentretenimiento de 10,4 pulgadas con conectividad para Android Auto y Apple CarPlay. A esto se suma un techo panorámico con cortina eléctrica que amplifica la sensación de espacio y libertad.

Seguridad Integral

La seguridad es un pilar fundamental en el MAGE EV. El vehículo está diseñado para proteger a sus ocupantes en todo momento, contando con un robusto paquete de elementos que incluyen:

6 airbags (frontales, y de cortina para todas las filas).

Sistema de frenos ABS con asistente de frenado (BA).

Control de estabilidad (ESC) y control de tracción (TCS).

Asistente de arranque en pendiente (HHC) y control de descenso (HDC).

Cámara de retroceso y sistema de asistente de estacionamiento para maniobras seguras.

Anclajes ISOFIX para sillas de niños.

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y freno de estacionamiento eléctrico (EPB) con función Auto Hold.

"Con el MAGE EV, no sólo estamos lanzando un nuevo modelo; estamos inaugurando una nueva era para Cidef y Dongfeng en Chile. Es un vehículo pensado para las personas y familias que ya sienten cercana la electromovilidad. Para quienes buscan innovación, respeto por el medio ambiente y un alto estándar de confort y tecnología. Estamos seguros de que se convertirá en un actor clave en la electromovilidad del país", comentó Tomás Robinso, Gerente General de Cidef.

El precio del nuevo Dongfeng MAGE EV es de $21.980.000.

