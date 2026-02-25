Tesla celebra dos años en Chile con un bono de $7 millones en todos sus modelos

Tesla Chile celebra dos años desde su llegada al país, consolidándose como la marca número uno en ventas de vehículos 100% eléctricos en Chile, y reafirmando su liderazgo en el desarrollo de la electromovilidad a nivel nacional, con importantes avances en infraestructura, expansión comercial y tecnología.

Para celebrar este hito, Tesla anunció bonos de descuento de $7 millones en sus modelos Model 3 y Model Y, que comenzaron el pasado 5 de febrero, acercando la electromovilidad con precios altamente competitivos.

Luego de dos años de presencia en nuestro país, con el arribo de la marca americana a Chile a principios del 2024, Tesla se ha posicionado como la marca eléctrica número 1 con el Model Y y el Model 3 en un escenario de alta competencia por la electromovilidad.

2 años de grandes logros

Primera tienda en Sudamérica

En esta corta vida de Tesla en Chile, se han conseguido grandes hitos para la historia de la marca en el país, con la apertura de su primera tienda física en el CENCO Alto Las Condes en octubre pasado, la primera sucursal de la marca en Sudamérica, donde además se exhibió el Model 3/Y, el Robot Optimus y la Cybertruck, uno de los automóviles más disruptivos a nivel mundial.

Red de Supercargadores: conectividad de norte a sur

Gracias al convenio estratégico con Copec, Tesla continúa fortaleciendo la infraestructura de carga eléctrica en Chile. En su fase más reciente de expansión, la red de Supercargadores Tesla conectará desde La Serena hasta Puerto Montt, con estaciones instaladas aproximadamente cada 200 kilómetros, cada una equipada con capacidad de carga simultánea para hasta 4 vehículos.

Esta red permitirá viajes interurbanos más eficientes y confiables, impulsando el uso masivo de vehículos eléctricos y acompañando el crecimiento sostenido del parque EV en el país.

Descuentos de aniversario

A partir del 5 de febrero la marca anunció bonos de descuento de hasta $7 millones, disponible en todos sus modelos, así el Model 3, tendrá un precio de venta desde los $32.900.000 y el Model Y, comenzará en los $36.900.000, reafirmando el compromiso de Tesla por acercar la electromovilidad a un público cada vez más amplio con precios muy competitivos en el mercado chileno.

Mirada de futuro

De cara al 2026, Tesla proyecta un crecimiento acelerado en el mercado chileno, con el objetivo de triplicar sus ventas respecto a los resultados actuales. Este crecimiento estará acompañado por nuevas inversiones en infraestructura y servicio postventa, incluyendo la apertura de un nuevo taller Tesla en Las Condes durante 2026, que permitirá mejorar la cobertura y experiencia de los clientes.

Con estos avances, Tesla reafirma su rol protagónico en el camino hacia la meta nacional de electromovilidad total al año 2035, posicionando a Chile como uno de los referentes regionales en la adopción de tecnologías limpias.

