Tras récord histórico de septiembre, ventas de autos nuevos cayeron 14,8% en octubre

Las ventas de autos nuevos cayeron en octubre pasado, luego de anotar en septiembre su mayor nivel desde 2023, informó la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

Según consigna La Tercera, las ventas anotaron un descenso interanual de 14,8% en octubre, con 23.531 unidades comercializadas, su nivel más bajo desde febrero.

La ANAC explicó que la caída refleja que hubo un adelantamiento de compras automotrices realizadas en septiembre, tanto para aprovechar el nuevo año/modelo como por el cambio normativo de emisiones hacia Euro 6c.

Con estos resultados en los primeros 10 meses del año las ventas de vehículos livianos y medianos totalizaron 255.401 unidades, superiores en 2,4% a las del año anterior.

En lo que va de 2025 las categorías de vehículos SUV registran un crecimiento de 6,8% con 130.335 unidades; las camionetas pick-up suben 3,4% con 51.583 inscripciones, y los vehículos comerciales aumentan 6,5% con 27.503 modelos inscritos. El único retroceso corresponde a los vehículos de pasajeros, con una baja de 10,7%, en desmedro de la preferencia por los modelos SUV.

“El desempeño ponderado de los meses de octubre y de septiembre, que promedia 27.700 unidades entre ambos, es superior al promedio anual de 25.540 vehículos, lo que nuevamente ratifica que la última parte del año suele ser la de mayor actividad comercial en el sector automotor”, dijo la ANAC.

Con este resultado los especialistas en el mercado automotor Forescast consultores mantuvieron su proyección en torno a las 310 mil unidades que serían comercializadas en 2025, cifra mayor levemente mayor a la del año anterior, con lo que se anotaría el primer aumento en dos años.

En 2022, las ventas de vehículos nuevos livianos y medianos llegaron a 426.777 unidades, el último año que el mercado mostró un alza anual. En 2023, la cifra bajó a 313.865 unidades vendidas y el 2024 volvió a descender, ese año se vendieron 302.366 unidades, lo que significó una caída de 3,7% respecto al 2023.

En cuanto al origen las ventas siguieron siendo lideradas por las marcas asiáticas. Así en lo que va del año las chinas representaron un 31,3% del total, seguidas por las de Japón y Corea, con 26,9% y 14,1% de participación cada una.

Las marcas más vendidas en el mes fueron Hyundai con 8,6%. Toyota con 7,4% y Chevrolet con 6,2%.

PURANOTICIA