Salfa fue reconocida en el Geotab Connect 2026 por su gestión de flotas de camiones pesados

En el marco de Geotab Connect 2026, uno de los principales encuentros internacionales de tecnología y gestión de flotas, Salfa, concesionaria chilena con más de 87 años de experiencia en autos, camiones, maquinaria y repuestos, fue distinguida con el Productivity Award – Small-Medium, distinción que destaca su uso innovador de la telemetría y el análisis avanzado de datos para optimizar la productividad y eficiencia operativa de flotas de camiones pesados. Salfa fue la única empresa latinoamericana en ser reconocida.

El premio, otorgado por Geotab, líder global en soluciones de telemetría, valoró el trabajo desarrollado por Salfa junto a la propia compañía y su partner local Triplezeta – Geotab Reseller. La colaboración permitió, en un periodo de doce meses, alcanzar resultados concretos para los clientes de la firma, especialmente en términos de ahorro de costos y mejora en la gestión de flotas de camiones Mack.

Desde Salfa señalaron que: “Este reconocimiento da cuenta de nuestro compromiso por transformar los datos en decisiones que generen valor concreto para nuestros clientes. La incorporación de soluciones tecnológicas avanzadas nos ha permitido elevar la eficiencia operacional, anticipar riesgos y consolidar relaciones de largo plazo”.

En la concesionaria también se refirieron al valor estratégico de la postventa, argumentando que: “Nuestro foco es estar cada vez más cerca de los clientes, poniendo a su disposición información precisa y oportuna sobre eficiencia, conducción y estado de salud de la flota, facilitando así una toma de decisiones ágil y estratégica”.

Según lo estimado, estas soluciones permitirían eventualmente generar US$ 5,6 millones en ahorros de combustible, cerca de US$ 2 millones en reducción de paradas no programadas, y más de US$ 2 millones en ingresos adicionales, asociados a una mayor retención de clientes y a la adopción de estrategias de mantenimiento preventivo.

El galardón forma parte de los Innovation Awards de Geotab Connect, iniciativa que reconoce a distribuidores y empresas del sector automotriz de distintos países que impulsan operaciones más eficientes y seguras a través del uso inteligente de datos. A nivel global, las soluciones destacadas en este encuentro han contribuido a generar más de 35 millones de millas más seguras y un impacto económico cercano a los US$ 19 millones.

Desde Salfa Link (plataforma de telemetría y gestión de flotas de la marca) informaron que, dado el interés creciente por el uso de datos aplicados a flotas de camiones, el fabricante y el distribuidor decidieron extender de dos a tres años la telemetría incluida en la compra de camiones nuevos, permitiendo a los clientes acceder por más tiempo a los beneficios de esta plataforma tecnológica.

