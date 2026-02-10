Radiografía autos usados 2025: Más búsquedas, precios al alza y un comprador cada vez más decidido

El mercado de vehículos usados en Chile finalizó el año con indicadores evidentes de dinamismo, transformación y decisiones de compra cada vez más informadas. De acuerdo con la última radiografía anual de Chileautos, entre enero y diciembre de 2025 se registraron más de 142 millones de búsquedas en el Marketplace número uno en la compraventa de vehículos, una cifra que confirma que hoy el usuario no solo navega: compara, evalúa y decide informado.

¡LOS SUV LIDERAN LAS BÚSQUEDAS, PERO LAS CAMIONETAS MANDAN EN EL RANKING!

En cuanto a carrocería, los SUV siguen siendo los favoritos, concentrando un 40% del total de las búsquedas, reafirmando una tendencia que se mantiene estable en los últimos años, impulsado por su versatilidad y equilibrio entre uso familiar y urbano. Les siguen los sedanes y hatchbacks, ambos con una participación del 21%, mientras que las camionetas, pese a representar solo un 18% del interés total, protagonizan un fenómeno clave: los tres modelos más buscados del país son pickups.

“Si bien las camionetas son una de las carrocerías más buscadas por rubros productivos y de servicios, con los años dejaron de ser un vehículo exclusivamente laboral. Las pickups combinan versatilidad, estatus y capacidad, lo que las convierte en una elección transversal. En contextos económicos más exigentes, muchos compradores priorizan vehículos que puedan cumplir más de un rol, y las camionetas cumplen con esa lógica: permiten trabajar, generar ingresos y, al mismo tiempo, adaptarse al uso familiar”. Explica Inés Guitarte, CEO de Chileautos.

Uno de los datos más relevantes del informe automotor de Chileautos es el aumento del 5% en el precio promedio de los vehículos usados. En el 2024 el valor promedio de publicación fue de $17.527.519, mientras que en el 2025 este aumentó a $18.396.548.

Este incremento no responde a un solo factor, sino a una combinación de variables económicas y de mercado.

“Estamos viendo una revalorización estructural del mercado de usados, sobre todo en algunas categorías como los autos de pasajeros. La inflación moderada, el alza del dólar y los mayores costos de los autos nuevos hacen que el vehículo usado se consolide como una alternativa real y competitiva, no solo como una segunda opción. Esta situación se ve reforzada por una menor renovación de modelos nuevos en los segmentos que más subieron y por una demanda constante de vehículos eficientes y funcionales, altamente valorados para el uso diario. Esperamos para este 2026 un mercado más estable, con una tendencia a la normalización de precios impulsada por la baja del dólar y un contexto económico más moderado”. Señaló Guitarte, CEO de Chileautos.

Por categoría, los hatchbacks lideraron el alza de precios, con un incremento cercano al 5%, seguidos por las camionetas con un 4%y los sedanes con un 3%. Los SUV, en contraste, fueron el único segmento que mostró una leve baja, reflejando una mayor oferta disponible frente a una demanda ya consolidada.

Lo anterior confirma que los segmentos, como hatchbacks y sedanes no solo responden a una elección aspiracional, sino también a una necesidad práctica. Su eficiencia y menor costo de entrada los han posicionado como una solución para la movilidad diaria y actividades laborales, impulsando su valorización en el mercado de los vehículos usados.

¿CUÁLES SON LAS MARCAS MÁS BUSCADAS? LIDERAZGO TRADICIONAL Y UNA AUSENCIA QUE SORPRENDE

En 2025, la marca Toyota lideró el ranking de marcas más buscadas, con un 13% de participación, seguida muy de cerca por Chevrolet y Ford (12%), Suzuki y BMW (10%), y luego Mazda y Hyundai (9%). Cierran el top 10 Mercedes-Benz, Kia y Volkswagen (8%).

El informe deja una conclusión clara: las marcas más buscadas siguen siendo las tradicionales, aquellas que combinan confianza, respaldo y buen valor de reventa. Llama la atención, además, la ausencia de marcas de origen chino, lo que sugiere que, al menos en el mercado de usados, el usuario sigue optando por trayectoria y percepción de durabilidad.

¡UN COMPRADOR CADA VEZ MÁS INFORMADO!

El volumen de las búsquedas y los patrones detectados en esta última radiografía de autos usados confirman una evolución del consumidor.

“Hoy quien ingresa a nuestra plataforma no lo hace por curiosidad. Llega con una intención de compra, compara precios reales y toma decisiones basadas en información. Ese es el valor de un ecosistema donde la data refleja comportamiento real, no solo tráfico”, mencionó Guitarte.

CONOCE LOS MODELOS MÁS BUSCADOS DEL 2025

Referente al ranking de los modelos más buscados el 2025 existe una tendencia clara del mercado: las camionetas dominan la intención de búsqueda. Seis de los diez modelos pertenecen a esta carrocería y los tres primeros lugares están ocupados exclusivamente por camionetas, lideradas por Ford F-150, Toyota Hilux y Chevrolet Silverado.

Este comportamiento evidencia que, más allá del volumen total de búsquedas por carrocería que la lideran los SUV, las camionetas concentran la mayor atracción cuando el usuario evalúa modelos específicos, posicionándose como vehículos de alta consideración y decisión.

Por otro parte, la presencia de SUV consolidados como Toyota RAV4, Mazda CX-5 y Hyundai Tucson, junto a hatchbacks como Suzuki Swift y Mazda 3 Sport, refleja que el mercado mantiene un equilibrio entre funcionalidad, eficiencia y aspiración. Sin embargo, el liderazgo de las camionetas en el ranking confirma que hoy no solo se buscan más, sino que se buscan con mayor intención de compra.

Tras un 2025 marcado por ajustes de precios y un mercado en transformación, el comprador llega a 2026 con una mirada más informada y estratégica. Hoy, comparar, analizar y entender el comportamiento del mercado es clave para tomar buenas decisiones y detectar oportunidades reales.

Chileautos invita a los usuarios a explorar, analizar, comparar y cotizar con información actualizada, porque hoy más que nunca comprar un auto comienza siempre con una buena búsqueda.

