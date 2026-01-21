Nueva marca, mismo origen: Ssangyong anuncia cambio de nombre y ahora es KGM Chile

A través de una transición desarrollada de manera paulatina para asegurar continuidad y confianza a sus clientes, la marca comunicó su cambio de nombre, señalando que SsangYong Chile ahora es KGM Chile. Este proceso resguarda la trayectoria, experiencia y sólida reputación construida por SsangYong durante más de 25 años en el mercado chileno y más de 70 años de historia a nivel global.

Como parte de esta transición, hacia finales del segundo semestre de 2025 toda la oferta de vehículos comenzó a identificarse exclusivamente como KGM, al igual que la red de concesionarios a nivel nacional.

“Este proceso busca asegurar continuidad y confianza, entregando productos de alta calidad, respaldados por la solidez de KG Group, pero además vamos a seguir nuestro compromiso con la innovación, lo que se ha visto en los últimos lanzamientos de la marca. entra en una nueva etapa donde su identidad se renueva sin perder el legado que la ha hecho confiable, reconocida y valorada en múltiples mercados”, señaló Derek Fox, gerente general de KGM.

El ejecutivo también explicó que “KGM integra la herencia de SsangYong con una propuesta contemporánea, cercana, optimista y orientada a mejorar la experiencia de cada conductor. Como especialistas en SUV y Pick Ups, la marca construye su plataforma sobre pilares sólidos: calidad, desempeño y diseño audaz”.

Nuevo lanzamientos bajo la marca KGM

Durante el 2025, la marca realizó un lanzamiento muy importante presentando al SUV Actyon, el primer modelo comercializado en Chile bajo KGM. “El lanzamiento de este modelo marcó el inicio tangible de esta nueva etapa, consolidando una propuesta orientada a diseño, tecnología, seguridad y versatilidad, manteniendo el respaldo comercial y de postventa de la red existente”, agregó el ejecutivo de la marca.

Con este cambio, KGM consolida su enfoque en innovación, sostenibilidad y expansión, alineándose con las nuevas demandas del mercado automotriz, con el objetivo de entregar a sus clientes una propuesta de valor integral, basada en altos estándares de calidad, tecnología y servicio.

Para conocer más sobre la marca y seguir sus novedades en Chile, KGM cuenta con canales oficiales en redes sociales, para ver sus lanzamientos y propuestas de movilidad. La marca está presente en Facebook en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/kgmchile e Instagram como @kgm_chile.

