MG lidera el segmento SUV en Chile: MG ZX se posiciona como el más vendido y MG ZS reafirma su rol clave

El segmento de los SUV no solo se mantiene como el favorito indiscutido de los conductores en Chile, sino que sigue en expansión. Según cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), durante el primer trimestre de 2026 se comercializaron 40.596 unidades de este tipo, representando un 54,1% del mercado total y anotando un crecimiento del 15% respecto al mismo período del año anterior.

En medio de este competitivo y explosivo escenario, el MG ZX logró posicionarse como el SUV más vendido de Chile, registrando 1.604 unidades comercializadas en los primeros tres meses del año, con un fuerte impulso en marzo, mes en el que anotó 618 entregas.

Por su parte, el nuevo MG ZS continúa consolidándose como uno de los modelos más relevantes del portafolio de MG Motor en Chile, manteniéndose de forma consistente también entre los SUV más vendidos del país, ya que a marzo se ubicó en el ranking N°11 de los SUV B compactos y se posiciona como un pilar clave en el volumen de la marca, según cifras de la ANAC.

“Este liderazgo responde a una propuesta de valor consistente, que ha logrado conectar con las necesidades reales de los consumidores en Chile. Modelos como el MG ZX y el MG ZS destacan por ofrecer altos niveles de espacio interior, tecnología, seguridad y confort, incluso desde sus versiones de entrada. Mientras el ZX impulsa el liderazgo actual en ventas, el ZS continúa siendo un pilar fundamental en el volumen de la marca, consolidando nuestra presencia en el segmento SUV”, comenta Héctor Illanes, Deputy Sales Director at MG Motor Sudamericana.

LAS CLAVES DETRÁS DEL LIDERAZGO DE MG EN EL SEGMENTO SUV

Este desempeño se da en un contexto donde el portafolio SUV de MG Motor ha mostrado un comportamiento sólido en su conjunto. Mientras el MG ZX lidera las ventas en el período, el MG ZS continúa aportando volumen de manera consistente, reforzando la competitividad de la marca en el segmento.

En este escenario, el desempeño comercial del MG ZX y del nuevo MG ZS no es casualidad. Su éxito se fundamenta en una combinación de factores que han logrado captar a distintos perfiles de usuarios:

Versatilidad de configuraciones : Ofrece una amplia gama de opciones de motor y transmisión, adaptándose tanto a familias como a usuarios con estilos de vida más activos.

Seguridad y tecnología de punta : Incorpora avanzadas asistencias a la conducción (ADAS), como detector de punto ciego, asistente de cambio de carril y alerta de tráfico cruzado.

Eficiencia comprobada : Entrega un excelente equilibrio entre espacio interior, capacidad de carga y rendimiento, alcanzando hasta 1 8 km/l en carretera en su versión 1.5 litros estandar MT.

Conducción dinámica : Destaca por su estabilidad, suavidad y confort en distintos tipos de terreno, ofreciendo un comportamiento óptimo tanto en trayectos urbanos como en carretera.

Con estos resultados, MG Motor consolida su fuerte presencia en el mercado nacional, demostrando que su estrategia de democratizar el acceso a vehículos bien equipados, seguros y de gran diseño sigue siendo la fórmula ganadora en Chile.

PURANOTICIA