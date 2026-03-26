Alza de combustibles impulsa fuerte aumento en interés en Chile por los autos eléctricos

El sostenido incremento en el precio de los combustibles, influenciado por el conflicto internacional y las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), ha provocado un cambio en el comportamiento de los consumidores chilenos, quienes ven en la electromovilidad una alternativa económica frente a las alzas.

Desde el sector automotor confirman un fenómeno explosivo. Rodrigo Espinoza, gerente de Volvo Cars, señaló que tras los últimos anuncios de precios, sus plataformas registraron un incremento de un 210% en leads de cotización en un solo día.

Por su parte, el portal Chileautos informó que las búsquedas de vehículos eléctricos se dispararon un 137% en la última semana, mientras que en Yapo.cl el alza fluctúa entre un 10% y 15%.

Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), explicó “un cuadro de restricción y alza de costos que experimenten los combustibles fósiles debiese acelerar la transición energética”.

En la misma línea, Agustín Amoretti, gerente general de Tesla en Chile, sostuvo que se produjo una “explosión de consultas y reservas por autos eléctricos, sobre todo las últimas semanas”.

El factor económico es el principal motor de este interés. Según estimaciones de la industria, el ahorro anual por circular 20.000 kilómetros en un auto eléctrico versus uno a gasolina puede alcanzar los $1,5 millones.

Además, cargar un vehículo eléctrico en el hogar para recorrer 600 kilómetros cuesta aproximadamente $12.000, lo que representa apenas entre un 10% y 15% del costo de abastecimiento con gasolina.

Finalmente, los modelos híbridos también ganan terreno. Joaquín Macho, product manager de Omoda|Jaecoo, indicó que el interés por vehículos de nuevas energías creció cerca de un 77%, destacando la eficiencia de los híbridos enchufables, que permiten reducir el consumo de combustible en más de un 40% respecto a los modelos convencionales.

PURANOTICIA