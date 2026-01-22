Mercado Libre y Movicenter realizarán en conjunto una feria para transformar la experiencia de compra de vehículos

Mercado Libre Vehículos y Movicenter anunciaron una colaboración para llevar adelante un evento especial que busca integrar la experiencia digital con la presencial en la industria automotriz chilena, acercando nuevas oportunidades de compra a los consumidores.

El evento se realizará del viernes 23 al domingo 25 de enero de 2026 en Movicenter, y consistirá en una feria de vehículos nuevos y usados con la participación de marcas y concesionarios, que presentarán ofertas y condiciones comerciales exclusivas diseñadas especialmente para la ocasión.

La propuesta combina el alcance del ecosistema digital de Mercado Libre con la experiencia presencial de Movicenter. Los usuarios podrán conocer previamente toda la oferta participante dentro de la categoría Vehículos de Mercado Libre, contactar a las marcas y concesionarias de su interés y luego completar la experiencia en el espacio físico, donde podrán ver las unidades, realizar test drives y avanzar con la compra.

“Esta iniciativa une marcas y concesionarios en una propuesta creada para el usuario. Integra la búsqueda digital con la experiencia física ofreciendo un acompañamiento integral en cada etapa del proceso de compra” , señaló sobre el acuerdo Nicolás Mujica, Gerente de Mercado Libre Vehículos.

El evento busca atraer a compradores con descuentos exclusivos, utilizando el potencial tecnológico de Mercado Libre para atraer a usuarios con intención de compra y a Movicenter como el líder de la experiencia presencial de venta de vehículos.

Desde Movicenter destacaron el valor de esta colaboración para el mercado local: “Esta iniciativa busca unir lo mejor de ambos mundos, ofreciendo a los consumidores una ruta de compra fluida, desde la búsqueda online hasta la experiencia presencial, con condiciones que no se encontrarán en ningún otro momento del año”, señaló Ariel Benzaquen, Gerente General de Movicenter.

El pilar central de este evento son los precios exclusivos: las marcas participantes presentarán descuentos especiales y diferenciadores que superan sus condiciones comerciales habituales, garantizando que el usuario acceda a ofertas superadoras respecto a las vigentes en el mercado.

Habrán más de cuarenta marcas presentes con cero kilómetros y vehículos con hasta un 38% de descuento.

Además de la oferta comercial, el evento contará con actividades pensadas para toda la familia. El día sábado, los asistentes podrán disfrutar de una exhibición especial en la pista de pruebas de Movicenter a cargo del multicampeón chileno de rally Jorge Martínez, quien estará presente junto a su Skoda Fabia RS, acercando al público la experiencia del automovilismo profesional.

Con esta iniciativa, Mercado Libre y Movicenter buscan potenciar la visibilidad de la categoría automotriz, acercar nuevas experiencias a los usuarios y seguir impulsando la integración entre el mundo digital y el presencial en el proceso de compra de vehículos.

