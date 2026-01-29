Kia Soluto confirmó su sólido posicionamiento en el mercado automotor consolidándose como el sedán más vendido de Chile en 2025

El Kia Soluto confirmó durante 2025 su sólido posicionamiento en el mercado automotor nacional, consolidándose como el sedán más vendido de Chile y alcanzando el segundo lugar del segmento de Vehículos de Pasajeros, con 5.748 unidades comercializadas, de acuerdo con cifras oficiales de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC). Estos resultados reflejan la preferencia de los consumidores por un modelo que ofrece una propuesta equilibrada y alineada con las necesidades reales de movilidad.

En un escenario donde la oferta de sedanes se ha reducido progresivamente, el Kia Soluto se mantiene como una de las alternativas más atractivas del mercado. Sus 4,3 metros de largo permiten ofrecer un interior amplio y cómodo para cinco ocupantes, junto a un maletero de hasta 475 litros, uno de los más generosos del segmento de sedanes compactos, ideal tanto para el uso familiar como para actividades laborales y desplazamientos urbanos.

El desempeño del modelo se apoya en una fórmula probada que combina eficiencia mecánica y bajos costos de uso. El Kia Soluto equipa un motor 1.4 litros, que entrega 94 Hp y 132 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades. Este conjunto ofrece rendimientos homologados de hasta 19 km/l en autopista y 17 km/l en ciclo mixto, posicionándolo como una opción eficiente para la vida diaria.

En materia de equipamiento, el sedán compacto de Kia incorpora pantalla táctil de 7” con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrica, conectividad Bluetooth, entradas USB y mandos al volante, elementos que aportan confort y conectividad en el uso cotidiano. En seguridad, el modelo ofrece airbags frontales, frenos ABS con EBD, control de estabilidad (ESC), asistente de partida en pendiente (HAC), cámara de retroceso, y sensor trasero de estacionamiento, reforzando su propuesta de valor dentro del segmento de la mano de la

practicidad.

“El Kia Soluto es un modelo clave para nuestra marca, porque responde a distintos perfiles de clientes: familias, emprendedores y usuarios urbanos. Su equilibrio entre precio, equipamiento, seguridad y espacio ha sido fundamental para consolidarlo como el sedán más vendido del país”, comenta Sebastián Miranda, Gerente de Marketing de Indumotora.

A nivel de marca, Kia cerró 2025 en el cuarto lugar del ranking nacional, con 18.807 unidades vendidas y un 6,1% de participación de mercado, consolidando una gama diversa y competitiva. En este desempeño destacan modelos como el Kia Soluto, segundo lugar del segmento de Vehículos de Pasajeros, y el Kia Morning, que alcanzó el octavo lugar del mismo segmento con 1.863 unidades comercializadas. A ello se suma el sólido resultado del Kia Sonet, que se ubicó en el noveno lugar del segmento SUV con 3.564 unidades vendidas, y del Kia Frontier, que alcanzó el cuarto lugar en el segmento de Vehículos Comerciales con 1.843 unidades, reflejando la amplitud y fortaleza del portafolio de la marca en Chile.

Con una propuesta honesta, funcional y coherente con las expectativas del mercado chileno, el Kia Soluto continúa reafirmando su liderazgo y consolidándose como una de las alternativas más inteligentes dentro del segmento sedán en Chile.

Para conocer más detalles de los modelos de Kia, agendar un test drive y revisar más noticias visita www.kia.cl y sus redes sociales: @kiachile en Instagram y /KiaChile en Facebook.

