Kia Soluto AT estrena una nueva caja automática de cuatro velocidades para una experiencia de conducción más relajada

Kia Chile continúa fortaleciendo su portafolio de vehículos de pasajeros con la incorporación de una importante novedad para uno de sus modelos más exitosos. Kia Soluto, actual líder de ventas de la marca en Chile y protagonista permanente entre los automóviles de pasajeros más vendidos del país, incorpora por primera vez una transmisión automática de cuatro velocidades, respondiendo a una de las principales demandas de los clientes del segmento.

La llegada de esta nueva versión busca acercar la comodidad de una conducción automática a quienes buscan su primer vehículo o desean acceder a un sedán eficiente y confiable, manteniendo una excelente relación entre precio, equipamiento y prestaciones.

Con un diseño moderno, amplio espacio interior y maletero de 475 litros, además de una mecánica ampliamente probada en el mercado nacional, Kia Soluto se ha consolidado como una de las alternativas más valoradas por los consumidores chilenos, especialmente entre familias jóvenes, profesionales y usuarios que requieren un vehículo versátil para el uso diario.

"Kia Soluto es mucho más que un modelo de conveniencia, es la puerta de acceso a la experiencia Kia para miles de clientes en Chile. Su éxito comercial demuestra que existe una fuerte demanda por vehículos prácticos, versátiles y eficientes, capaces de adaptarse al día a día de nuestros clientes. La incorporación de esta nueva transmisión automática nos permite ampliar aún más su atractivo y responder a quienes buscan una conducción más cómoda y funcional en entornos urbanos", señaló Felipe Saitua, Gerente de Negocio de Kia Chile.

MÁS COMODIDAD PARA EL DÍA A DÍA

La nueva caja automática de cuatro velocidades permite una conducción más relajada, especialmente en condiciones de tráfico intenso de ciudad, reduciendo la carga de trabajo del conductor y mejorando el confort durante los desplazamientos diarios.

Bajo el capó, el nuevo Soluto AT incorpora el eficiente motor Kappa MPI de 1,4 litros, que entrega 94 hp y 132 Nm de torque, asociado a una nueva transmisión automática de cuatro velocidades. Esta configuración ofrece una conducción suave y confortable, sin renunciar a la eficiencia que ha convertido a Soluto en uno de los sedanes más valorados por los conductores chilenos.

Otra novedad importante para Kia Soluto es que, gracias a la incorporación de esta nueva caja automática, el modelo se suma a la lista de vehículos homologados para el programa Kia In, la iniciativa de movilidad inclusiva de la marca, pensada especialmente para personas con discapacidad física que buscan independencia y libertad a través de la conducción.

EFICIENCIA Y SEGURIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Acorde a la homologación oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el nuevo Kia Soluto AT registra un rendimiento combinado de 14,9 km/l, y un rendimiento máximo de hasta 17,5 km/l en conducción rural con autopista rural. Cifras que lo posicionan como una alternativa eficiente dentro de su categoría, cumpliendo con la normativa de emisiones Euro 6c.

En materia de seguridad, el modelo cuenta con airbags, frenos ABS con EBD, control de estabilidad (ESC), asistente en pendiente, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, barras de acero en las puertas y todo el equipamiento de seguridad orientado a brindar tranquilidad en cada trayecto.

UNA HISTORIA DE ÉXITO EN CHILE

Desde su llegada al mercado nacional, Kia Soluto ha destacado por su robustez, bajo costo de mantención y confiabilidad mecánica, atributos que le han permitido construir una sólida reputación entre los consumidores chilenos.

"Soluto ha demostrado ser un vehículo extremadamente confiable y durable. Su construcción robusta, mecánica probada y facilidad de mantenimiento han sido factores clave para su éxito. Hoy ya contamos con más de 30.000 unidades circulando por las calles de Chile, lo que refleja la confianza que miles de clientes han depositado en este modelo durante los últimos años", destacó Branko Markovinovic, Gerente de Planificación y Producto de Kia Chile.

Con esta nueva versión automática, Kia busca seguir ampliando el alcance de uno de sus modelos más exitosos, acercando tecnología, confort y calidad a un público cada vez más exigente, lo que refuerza su posición como una de las marcas preferidas por los conductores chilenos.

MÁS CONFIANZA PARA ACOMPAÑAR CADA KILÓMETRO

Junto con el lanzamiento de esta nueva variante para Kia Soluto, la marca hoy estrena un inédito plan de respaldo adicional para los clientes. A través de la Garantía Kia Plus 10 años, la marca ofrece la posibilidad de extender anualmente la garantía oficial del vehículo hasta por 10 años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero, reforzando el compromiso de Kia con la calidad, la durabilidad y la tranquilidad de sus usuarios.

"Estamos convencidos de la calidad y confiabilidad de nuestros vehículos, y por eso queremos entregar un respaldo que acompañe a nuestros clientes durante muchos más años. Garantía Kia Plus 10 años es una muestra concreta de la confianza que tenemos en nuestros vehículos y una forma de agregar valor a la experiencia de propiedad de quienes eligen Kia", señaló Claudio Suarez, Gerente de Postventa Indumotora.

Esta nueva garantía de 10 años para todos los vehículos Kia, permite que al realizar las mantenciones en la red autorizada, se extienda desde los actuales 5 años a 10 años. Este beneficio está asociado al vehículo por lo que es transferible al siguiente propietario, contribuyendo así a preservar el valor de reventa del vehículo.

Para conocer más detalles de los modelos de Kia disponibles en Chile, agendar un test drive y revisar más noticias visita www.kia.cl y sus redes sociales: @kiachile en Instagram y / KiaChile en Facebook.

PURANOTICIA