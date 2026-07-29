Campaña «Kia In» fue reconocida entre las 10 piezas publicitarias mejor evaluadas por los consumidores chilenos

La campaña «Kia In», que impulsa la movilidad inclusiva para personas con discapacidad física, fue distinguida en los premios Ads People Like 2026, posicionándose en el 4° lugar entre más de 100 comerciales de televisión emitidos durante 2025 y convirtiéndose en la única marca automotriz presente en el Top 10 de las piezas publicitarias mejor evaluadas por los consumidores chilenos.

A diferencia de los tradicionales certámenes de publicidad, donde las campañas son evaluadas por especialistas de la industria, los premios Ads People Like son definidos directamente por las personas. En esta edición, más de 5.400 consumidores de todo Chile, representativos estadísticamente de la población nacional, calificaron las campañas que estuvieron al aire durante el último año, destacando aquellas que lograron generar una conexión real con las audiencias.

Organizados por Valora, representante de los Effie Awards en Chile, junto a La Vulca, consultora especializada en investigación de mercados, los premios cuentan además con el respaldo de Chilevisión, Megatime e IBOPE, entre otras entidades, así como con el patrocinio de la Asociación de Agencias de Medios (AAM) y CONAR.

Este reconocimiento destaca la capacidad de Kia In para transmitir un mensaje de inclusión, autonomía e inspiración, reafirmando el compromiso de la marca con desarrollar soluciones de movilidad que respondan a las necesidades reales de las personas.

“Este reconocimiento nos emociona profundamente porque proviene directamente de las personas. En Kia creemos que el verdadero movimiento es aquel que inspira, acerca y genera oportunidades para todos. Por eso trabajamos permanentemente para construir una marca cercana, inclusiva y abierta, donde cada persona pueda sentirse representada y parte de nuestra comunidad, independiente de sus capacidades o su realidad. Kia In nació precisamente desde esa convicción: que la movilidad puede cambiar vidas cuando se pone al servicio de las personas. Haber sido la única marca automotriz entre las diez campañas mejor evaluadas por los consumidores nos confirma que ese camino es el correcto y nos desafía a seguir impulsando iniciativas con propósito y un impacto positivo en la sociedad", señaló Sebastián Miranda, Gerente de Marketing de Kia.

Lanzada en 2025, «Kia In» nació como una iniciativa pionera en Chile para facilitar una conducción más autónoma a personas con discapacidad física, incorporando accesorios especiales de adaptación para vehículos automáticos de la marca. Desarrollado junto a Roller Mobility, partner especializado en adaptaciones vehiculares, el programa permite instalar comandos de conducción que pueden retirarse y reutilizarse en otro vehículo según las necesidades de cada usuario.

La campaña fue protagonizada por María Paz Díaz, colaboradora de Kia Chile desde hace siete años y usuaria de silla de ruedas, cuya historia personal dio vida al mensaje de la iniciativa y puso de relieve el impacto que la movilidad tiene en la independencia y calidad de vida de las personas.

Más allá del reconocimiento creativo, este premio refleja el trabajo conjunto de los equipos de Kia e Indumotora que hicieron posible el desarrollo e implementación de una iniciativa que busca avanzar hacia una industria automotriz más accesible e inclusiva, reafirmando el propósito de la marca de inspirar el movimiento para todas las personas.

Este reconocimiento llega, además, en un momento especialmente significativo para «Kia In», ya que la iniciativa acaba de extenderse a toda la red de concesionarios de la marca y a la totalidad de los modelos Kia con transmisión MT y AT disponibles en Chile (la adaptación se realiza con un costo adicional preferencial). De esta forma, el programa continúa ampliando el acceso a soluciones de movilidad inclusiva, reafirmando el compromiso de Kia con una movilidad que inspire, derribe barreras y permita que cada vez más personas disfruten de una mayor autonomía e independencia.

Para conocer más detalles de los modelos de Kia disponibles en Chile, agendar un test drive y revisar más noticias visita www.kia.cl y sus redes sociales: @kiachile en Instagram y / KiaChile en Facebook.

PURANOTICIA