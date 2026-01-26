Kia obtiene reconocimiento global en segmentos clave en los premios «What Car? 2026»

Kia Corporation ha sido reconocida en varios segmentos de vehículos en los premios «What Car? 2026», donde obtuvo cuatro grandes reconocimientos por su gama de pasajeros y Platform Beyond Vehicle (PBV).

Los premios destacan la capacidad de Kia para ofrecer soluciones competitivas y centradas en el cliente, abarcando SUVs familiares, vehículos eléctricos compactos (EV) y plataformas eléctricas polivalentes de próxima generación, reflejando el impulso continuo de la marca en la electrificación y diversificación de productos.

¿QUÉ SON LOS PREMIOS «What Car?»?

Los premios «What Car?» están entre los programas de premios más respetados de la industria del automóvil. Los ganadores son seleccionados mediante rigurosas evaluaciones consecutivas realizadas por un panel de expertos en pruebas de carretera profesionales. Los vehículos se evalúan en su usabilidad, confort, rendimiento, eficiencia y valor en el mundo real, lo que convierte a los premios en un indicador sólido de excelencia relevante para el consumidor.

El éxito continuado de Kia en los premios «What Car?» refleja su capacidad para ofrecer vehículos que conecten tanto con expertos del sector como con clientes en diferentes segmentos de mercado.

¿POR QUÉ GANÓ EL KIA SPORTAGE?

El Kia Sportage fue nombrado SUV Familiar del Año por cuarta vez consecutiva, reforzando su posición como uno de los modelos más exitosos y aclamados a nivel mundial de Kia.

Las principales fortalezas destacadas por los jueces incluyen:

• Rendimiento equilibrado: Una combinación bien valorada de comodidad, agilidad y conducción diaria.



• Interior práctico: Embalaje inteligente, acabados de alta calidad y usabilidad familiar.



• Evolución continua: Mejoras continuas en el diseño y la tecnología que mantienen el modelo competitivo en un segmento saturado.



¿QUÉ HIZO EL KIA PV5 PASSENGER DESTACARA?



El Kia PV5 Passenger recibió el premio al MPV del Año, marcando un hito importante para la entrada de Kia en el sector de los PBV.



Los jueces reconocieron el PV5 Passenger por:



• Espacio interior excepcional: Asientos flexibles y espacioso espacio para pasajeros.



• Funcionalidad inteligente: Soluciones de almacenamiento inteligentes y infoentretenimiento intuitivo.



• Versatilidad eléctrica: Embalaje eficiente y características como la capacidad vehículo-carga (V2L).



Construido sobre la plataforma modular global eléctrica de Kia para el servicio (E-GMP. S), el PV5 Passenger demuestra el enfoque de Kia hacia soluciones de movilidad eléctrica escalables y centradas en el cliente, con nuevas variantes previstas para ampliar la gama.



¿POR QUÉ SE RECONOCIÓ EL KIA EV3?



El Kia EV3 recibió el reconocimiento de SUV Eléctrico Pequeño del Año, repitiendo su victoria en su categoría y subrayando su fortaleza en uno de los segmentos de EV a nivel mundial de más rápido crecimiento.

Entre los atributos galardonados se encuentran:



• Espacio de clase superior: Un interior de piso plano que ofrece un espacio amplio

para los pasajeros dentro de una superficie compacta.



• Confort diario: Suspensión ajustada para condiciones reales de conducción.



• Movilidad eléctrica accesible: Practicidad, eficiencia y diseño accesible.



¿QUÉ DIFERENCIABA AL KIA EV9 EN EL SEGMENTO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE SIETE PLAZAS?



El Kia EV9 recibió el premio al Mejor SUV Eléctrico de Siete Plazas, elogiado por ofrecer una verdadera usabilidad en siete plazas sin comprometer la autonomía ni el rendimiento de

carga.

Los jueces destacaron:



• Verdadera usabilidad para siete asientos: Alojamiento cómodo para todos los pasajeros.

• Alta eficiencia en el mundo real: Autonomía eléctrica competitiva.

• Capacidad de carga rápida: Reducción del tiempo de carga en comparación con

muchos competidores.

¿Qué significan estos premios para Kia?

El buen rendimiento de Kia en los premios «What Car? 2026» reflejan las capacidades crecientes de la marca en vehículos de pasajeros, SUV eléctricos y PBVs.

PUNTOS CLAVE

• Fortaleza amplia de su portafolio: Reconocimiento en vehículos eléctricos compactos, SUV familiares, SUV eléctricos grandes y monovolumen.

• Liderazgo eléctrico: Validación continua de las plataformas de EV y la estrategia de electrificación de Kia.

• Innovación centrada en el cliente: Premios impulsados por la usabilidad real, no por las especificaciones principales

Con un reconocimiento constante a lo largo de varios años y segmentos, Kia sigue reforzando su reputación global por ofrecer soluciones de movilidad prácticas y orientadas al futuro, diseñadas en torno a las necesidades cotidianas de los clientes.

