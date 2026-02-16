Kia continúa consolidando su posicionamiento global en el deporte al reafirmar su rol como patrocinador oficial del Rio Open 2026

Desde 2023, Kia mantiene una alianza estratégica con el Rio Open – ATP 500, el torneo de tenis más relevante de Sudamérica. A partir de 2026, la marca expande su participación como patrocinador regional, reafirmando su compromiso de largo plazo con el evento y fortaleciendo su conexión con los aficionados en mercados clave de la región.

Esta colaboración refleja el espíritu de Kia: avanzar con determinación, superar límites y promover el deporte como motor de cambio, alineado con los valores de innovación, pasión y progreso que definen a la marca a nivel global. El tenis, en particular, encarna principios profundamente compartidos por Kia, como la disciplina, la excelencia y la búsqueda constante de evolución.

¿Por qué Kia es patrocinador del Rio Open 2026?

Ser patrocinador del Rio Open 2026, que se celebrará del 14 al 22 de febrero en Río de Janeiro, Brasil, permite a Kia llevar su concepto de Emoción en Movimiento a uno de los escenarios deportivos más vibrantes e influyentes de Latinoamérica.

El torneo no solo representa una plataforma de alto impacto deportivo, sino también una oportunidad clave para conectar emocionalmente con los aficionados, reforzando la cercanía de la marca con el público y su compromiso con experiencias que inspiran y generan valor.

¿Cómo se integra este patrocinio en la estrategia global de Kia dentro del tenis?

El compromiso de Kia con el tenis es global, consistente y de largo plazo. A nivel internacional, la marca es Socio Principal del Australian Open, uno de los cuatro torneos de Grand Slam, con el que en 2026 celebra 25 años de una alianza histórica.

Esta estrategia se fortalece con iniciativas regionales como el Rio Open, que consolidan la visión de Kia de impulsar experiencias deportivas capaces de conectar culturas, promover la innovación y crear momentos memorables para millones de personas en todo el mundo.

¿Cómo contribuye Kia a la experiencia del Rio Open 2026 como patrocinador oficial?

Kia se desplaza junto a los protagonistas del torneo a través de una flota oficial de 10 vehículos, destinada al transporte de atletas, miembros de la organización e invitados especiales, garantizando una movilidad eficiente, confortable y alineada con los más altos estándares de la marca.

Modelos como Kia Niro, Kia Sportage y el nuevo Kia EV5 estarán presentes a lo largo del evento, reflejando el compromiso de Kia con ofrecer nuevas experiencias de movilidad y acelerar la transición hacia un futuro más sostenible, integrando tecnología, diseño y responsabilidad ambiental.

¿Qué experiencias vivirán los invitados y asistentes durante el torneo?

En esta edición, Kia desarrollará un exclusivo Hospitality Program, que reunirá a invitados de distintos países de la región, tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Paraguay y Peru, para vivir una experiencia integral que combina deporte de clase mundial, cultura local y emoción.

Los participantes podrán disfrutar del torneo desde una perspectiva privilegiada, conectando de cerca con la intensidad de la cancha de arcilla y sumergiéndose en la riqueza cultural de Río de Janeiro, creando recuerdos que trascienden el evento deportivo.

Además, los asistentes podrán interactuar con exhibiciones de modelos Kia, donde la innovación, el diseño y la tecnología se encuentran con la pasión por el tenis, fortaleciendo la presencia de Kia dentro y fuera de la cancha.

¿Por qué Kia y el deporte forman una alianza que avanza con emoción?

A través del Rio Open 2026, Kia continúa reforzando su vínculo con el deporte como una plataforma de inspiración, conexión y transformación. Personas, lugares y emociones se unen para demostrar que la movilidad no es solo desplazamiento, sino una experiencia que se vive, se siente y se recuerda.

