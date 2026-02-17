Hyundai Universe se posiciona en el mercado de buses de pasajeros con seguridad, confort y eficiencia de alto estándar

En un escenario donde la seguridad y la experiencia de viaje son factores decisivos, el Hyundai Universe se posiciona como una de las soluciones más completas del mercado de buses de pasajeros en Chile. Diseñado para ofrecer un desempeño consistente, confiable y confortable, este modelo destaca por integrar tecnologías y equipamiento pensados tanto para los pasajeros como para el conductor, respaldados por el estándar de calidad mundial de Hyundai Camiones & Buses e Indumotora.

Uno de los atributos más relevantes del Hyundai Universe es su enfoque en la seguridad para todos los ocupantes. El modelo incorpora cinturones de seguridad de tres puntas en todos los asientos, un elemento clave para elevar los niveles de protección en viajes de larga distancia, turismo y traslados de personal. Esta característica lo convierte en una alternativa especialmente valorada por empresas y operadores que priorizan traslados más seguros y responsables.

En términos de capacidad y confort, el Hyundai Universe está configurado para 45 pasajeros más 2 tripulantes, ofreciendo un ambiente interior diseñado para viajes prolongados. Los asientos reclinables de respaldar alto, con apoyacabezas y desplazamiento lateral, junto a un sistema de climatización eficiente, aseguran una experiencia de viaje cómoda y estable. A esto se suman detalles funcionales como termo y refrigerador, que refuerzan su orientación al transporte profesional.

El rendimiento mecánico es otro de sus pilares. El Hyundai Universe está impulsado por un motor diésel de 12,3 litros, capaz de entregar 380 Hp y 1.569 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades. Esta configuración permite un desempeño sólido en carretera, con una velocidad máxima de 131 km/h, un radio de giro de 10,1 metros y una operación eficiente incluso en rutas exigentes. Además, cuenta con 560 kilos de capacidad en el maletero, ideal para viajes de turismo o transporte con equipaje.

El puesto de conducción también fue pensado para jornadas extensas, incorporando dirección hidráulica, volante regulable en altura y profundidad, control de radio al volante y asiento del conductor con suspensión neumática, elementos que contribuyen a reducir la fatiga y mejorar el control del vehículo.

El Hyundai Universe ofrece además una garantía de fábrica de 3 años o 100.000 kilómetros, junto con intervalos de mantenimiento cada 40.000 kilómetros, lo que se traduce en menores costos operacionales y mayor continuidad de servicio.

“Gracias a su excelente construcción y diseño, el Universe es un bus que puede adaptarse a distintos usos de transporte de pasajeros. Desde faenas hasta turismo, este modelo ofrece comodidad sin escatimar en seguridad para todos los pasajeros, y este diferenciador lo ha convertido en un verdadero ícono de la marca en el país”, destaca John Novoa, Gerente de la División de Vehículos Comerciales de Indumotora.

Con el respaldo de Hyundai Camiones & Buses, el Hyundai Universe confirma que, cuando el transporte es profesional, cada detalle importa.

Para conocer en detalle el catálogo completo de soluciones de movilidad de la marca, visita www.hyundaicamionesybuses.cl.

PURANOTICIA