Hyundai sube el estándar en camiones livianos con el Mighty EX6 3.9: más largo, potente y con mayor capacidad de carga

Hyundai Camiones & Buses potencia su presencia en el segmento de camiones livianos con su nueva campaña «Más Mighty», una propuesta que pone en valor la evolución integral del Mighty EX6 3.9 presentada a mediados de 2025, un modelo que hoy es mucho más que su versión anterior y que responde a las nuevas exigencias del transporte urbano e interurbano.

Bajo el concepto «Más Mighty en cada detalle», esta campaña destaca los avances concretos del Mighty EX6 3.9 en dimensiones, desempeño, equipamiento y costos operativos. Al incorporar el nuevo motor 3.9 litros, un emblema de Hyundai Camiones & Buses que posicionó a la marca como un referente en confiabilidad en el segmento, con más de 8000 motores en operación en Chile.

Además de contar con 170 Hp de potencia y 608 Nm de torque, cifras que lo posicionan por sobre importantes competidores directos en cuanto a potencia, el Mighty EX6 3.9 destaca por un mejor desempeño en pendientes, mayor capacidad para enfrentar cargas pesadas y un menor esfuerzo del motor, optimizando la operación diaria.

Pero su reconocido motor no es lo único que hace más grande al Mighty EX6 3.9, ya que este modelo aprovechó esta mejora para introducir otros beneficios como un mayor tamaño. Así, el modelo incrementó su largo carrozable de 4,7 a 5,3 metros, lo que representa un 13% de aumento, alcanzando una capacidad volumétrica de 25,6 metros cúbicos, frente a los 22,7 m³ de la versión anterior, además de una capacidad de carga que crece en un 7% para unos excelentes 4.500 kilos. Esta mejora permite transportar más carga por viaje, aumentando la productividad del negocio.

En términos de equipamiento, el Mighty EX6 3.9 ofrece una excelente relación precio–prestaciones, incorporando de serie radio táctil con Bluetooth, aire acondicionado, frenos ABS, EBD, control de tracción ASR y doble airbag, elementos que elevan los estándares de confort y seguridad activa y pasiva dentro del segmento.

Otro punto clave es su ahorro operacional. El modelo cuenta con intervalos de mantenimiento cada 40.000 km, frente a los 20.000 km de su versión anterior, además de cambios de aceite y filtros cada 10.000 km, junto a una garantía sin límite de kilometraje, reduciendo significativamente los costos totales de operación frente a la competencia.

Con mayor potencia y torque, equipamiento superior, capacidad de carga competitiva y un óptimo balance entre peso bruto vehicular, confort y eficiencia, el Hyundai Mighty EX6 3.9 se consolida como una de las alternativas más completas para quienes buscan un camión confiable, moderno y preparado para rutas exigentes.

Para conocer en detalle al Mighty EX6 3.9 y todo el catálogo de soluciones de movilidad de la marca visita www.hyundaicamionesybuses.cl y todos sus concesionarios a lo largo de Chile.

