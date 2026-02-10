Fallas en el auto: Cuando regresar de vacaciones puede ser un problema

La operación retorno de vacaciones de verano es uno de los momentos más críticos del año para los vehículos chilenos. Después de semanas de viajes largos, exposición a condiciones extremas de calor, arena, salitre y caminos en mal estado, muchos autos llegan al límite justo cuando los conductores inician el regreso a casa.

En Chile ocurren alrededor de mil accidentes de tránsito al año producto de fallas mecánicas, y una proporción significativa de estos se concentra en los periodos de mayor movilización como la operación retorno. Las estadísticas europeas muestran patrones similares: más de 5 millones de desplazamientos se producen durante la operación retorno, generando condiciones de estrés extremo para los vehículos.

En ese contexto, existen seis fallas que son las más comunes al regresar de vacaciones. Estas son la batería en mal estado, la rotura de un neumático, la deformación en llanta, la rotura del radiador, el alza de temperatura por fuga en sistema de refrigeración, y el golpe en cárter que es la pérdida de lubricante.

Las baterías en mal estado corresponden a la mayor cantidad de consultas de emergencia que se hacen entre enero y febrero y que corresponden al 40%, seguido por el alza de temperatura y que corresponde a un 25% de las consultas.

La reparación de estas fallas tiene, en muchos casos un alto costo. Las reparaciones más caras, en ese sentido, son la pérdida de lubricante en el motor y del sistema de refrigeración, ya que podría generar daños graves en componentes internos del motor.

Por otro lado, la falla que más produce que los autos queden varados en pleno camino o carretera es el golpe en el cárter, ya que se pierde el lubricante del motor, lo que deja 100% sin operatividad el motor.

A esto se suma que algunas de estas fallas pueden representar riesgos para la seguridad de los conductores. Una de ellas es el alza de temperatura que representa un alto riesgo. Al momento de comprobar el nivel del refrigerante, te expones a una quemadura si no tomas las precauciones pertinentes. Ya que el sistema de refrigeración opera presurizado y opera a altas temperaturas.

PURANOTICIA