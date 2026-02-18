Externalizar la flota como estrategia financiera: El auge del leasing operativo en las empresas

En un contexto económico marcado por la necesidad de optimizar recursos y mejorar la productividad, expertos sostienen que empresas están optando por externalizar la gestión de sus flotas a través del leasing operativo. Este modelo, que consiste en el arriendo y administración integral de vehículos a largo plazo, ha ganado terreno al permitir que éstos no pasen a ser activos de la compañía, liberando así capital y reduciendo cargas administrativas.

“El leasing operativo funciona como una solución de movilidad que permite a las empresas enfocarse plenamente en su negocio principal, sin tener que destinar tiempo ni recursos a la gestión de vehículos, mantenciones o seguros”, explica Nicolás Salinas, gerente comercial de Salfa Rent, empresa chilena especializada en arriendo de vehículos y leasing operativo y perteneciente al Grupo Salfa. Según el ejecutivo, la externalización cobra especial relevancia en organizaciones cuyo core no está vinculado al rubro automotriz, pero que dependen de la movilidad para operar.

Entre las principales ventajas del modelo se encuentra la consolidación de costos en una cuota mensual fija, que incluye seguros, permisos de circulación, revisiones técnicas, mantenciones preventivas, cambio de neumáticos por desgaste natural y asistencia en ruta. “Esto entrega previsibilidad financiera y reduce los gastos imprevistos, que suelen impactar directamente en la continuidad operacional”, señala.

El ejecutivo agrega que la gestión preventiva es clave para mantener la productividad. “El monitoreo permanente de la flota, junto con mantenciones programadas y vehículos de reemplazo en caso de fallas o siniestros, permite sostener la operación de cualquier negocio sin interrupciones”, indica.

Sectores como minería, forestal, telecomunicaciones, agricultura y logística han sido históricamente usuarios de este modelo, aunque en los últimos años se ha observado una fuerte incorporación de empresas que antes compraban su flota y hoy migran al arriendo.

Este dinamismo también se refleja en los resultados del mercado. Salfa Rent cerró 2025 con ventas mensuales superiores a los $18 mil millones, consolidándose como una de las líneas de negocio más relevantes de Salfa. Con una flota cercana a las 20 mil unidades y presencia en todo Chile, la compañía proyecta un crecimiento anual del 10% entre 2026 y 2028, impulsado principalmente por la expansión del leasing operativo.

“La movilidad se ha transformado en una partida estratégica dentro del estado de resultados de las empresas. Por eso, hoy buscan modelos que integren administración, financiamiento y tecnología, permitiéndoles operar con mayor eficiencia y menor riesgo”, apunta Salinas.

