El 41% de los autos nuevos comercializados en Chile en 2025 fueron de origen chino

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac) informó que el mercado automotor cerró diciembre con un incremento mensual de 5,8% en las ventas, con 29.577 unidades comercializadas en un año marcado por dos cambios normativos importantes para el sector automotor: una nueva norma de emisiones Euro 6c en septiembre y los nuevos estándares de seguridad aplicables a vehículos medianos y comerciales livianos que comenzó el pasado lunes.

En el cierre del año, la cifra acumulada de comercialización de vehículos nuevos se tradujo en un crecimiento de 2,7% y 310.598 unidades en 2025, en línea con lo proyectado por los especialistas Forecast Consultores durante este ejercicio. Con todo, estuvo por debajo del promedio de ventas del sector automotor en los últimos 10 años, que ronda las 348.000 unidades anuales.

Además, en el informe de 2025 destacó que el 41,4% de los autos nuevos comercializados en Chile, es decir, cuatro de cada 10, fueron fabricados en China, poco más que en 2024 cuando las ventas de esos vehículos fue de 39,6%. La segunda procedencia con mayor participación es la india con el 9,8%, seguido por la japonesa con 7,7%.

En tanto, los modelos SUV representaron el 51,1% de las ventas el ejercicio pasado, superando por primera vez la mitad del mercado y creciendo respecto del 48,8% anotado en 2024.

La búsqueda de modelos más amplios, familiares y versátiles explica esa tendencia, que ha afectado la demanda de vehículos de pasajeros (sedanes, citycars).

Estos últimos capturaron apenas 17,5% del mercado en 2025, bajando desde el 20,4% del año previo y lejos del 34,7% de 2020.

Las camionetas pick up se posicionaron como la segunda categoría más demandada en el país, con el 20,4% de las ventas, mientras que los vehículos comerciales (furgones) lograron el 11%.

Asimismo, el año pasado se comercializaron 35.443 vehículos cero o bajas emisiones —eléctricos e híbridos—, lo que significó un avance de 85,6% respecto de 2024.

De ese total, los 100% eléctricos representaron el 15,6%, con 5.512 unidades, lo que implicó un crecimiento de cerca de 22%. Ese segmento está liderado por la marca de origen estadounidense Tesla —que lleva dos años en Chile—, con 986 unidades y el 17,9% de ese mercado. Le siguen Volvo, con el 14,2%, y la firma china BYD (13,1%).

