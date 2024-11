All New Mitsubishi L200 fue elegida como el Auto del Año 2025 en Japón por la RJC

Mitsubishi Motors, marca representada en Chile por Astara, anunció que la nueva generación de la camioneta L200 ha sido galardonada con el Premio Especial del Auto del Año 2025, de la The Automotive Researchers and Journalists Conference of Japan (RJC).

Este premio es otorgado por un comité de investigación y periodismo independiente, que desde 1991, evalúa los nuevos modelos estrenados en el mercado japonés. El reconocimiento destaca el liderazgo de Mitsubishi Motors en la innovación automotriz y la calidad excepcional de sus vehículos.

“Recibir este reconocimiento nos llena de orgullo porque da cuenta del profundo compromiso de Mitsubishi Motors con la innovación y la capacidad de ofrecer vehículos que combinan calidad, seguridad y tecnología. Desde sus orígenes la L200 ha sido diseñada pensando en la resistencia, la versatilidad, la potencia y el rendimiento que buscan nuestros clientes, especialmente en terrenos exigentes y en situaciones de trabajo que demandan fiabilidad”, aseguró Hugo Castro, Gerente General de Mitsubishi Motors.

El premio RJC se entrega a los vehículos nacionales que se estrenan en el mercado japonés entre el 1 de noviembre de 2023 y el 31 de octubre de 2024. La L200 fue seleccionada entre los 6 mejores modelos por el comité de selección de la RJC, que votó el 12 de noviembre de 2024 para elegir al Auto del Año.

Este premio se suma a una larga lista de logros para Mitsubishi Motors. La marca ha ganado el premio RJC al Auto del Año en cuatro ocasiones y el RJC a la Tecnología del Año en seis ocasiones, destacándose por innovaciones tecnológicas como la transmisión automática INVECS y el sistema PHEV.

Un modelo estratégico global



Desde su lanzamiento en 1978 se han producido cerca de 5,7 millones de camionetas L200, las cuales se han comercializado en aproximadamente 150 países, posicionándola así como el modelo icónico y una pieza clave que refleja los valores y la esencia de la marca a nivel mundial.

La All New Mitsubishi L200, también conocida como “La Bestia”, llegó en mayo de este año a Chile, con una propuesta completamente renovada, tanto en su diseño exterior e interior, como en equipamiento, chasis, motor y sistema de seguridad.

PURANOTICIA