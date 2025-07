CHERY consolida su liderazgo en Chile en el segmento SUV con participación de mercado de 6,1%: Tiggo 2 es el más vendido del año

En Chile está presente hace más de 35 años, siendo el importador y representante de Bentley, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Ram, BYD, Chery, Exeed, Mitsubishi Motors, KGM, JMC y GAC. En la actualidad el ecosistema de movilidad que tiene como eje central la electromovilidad cuenta con los servicios de venta y suscripción. MOVE. IT'S YOUR RIGHT.

PURANOTICIA