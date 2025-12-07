Maripán busca su redención en duelo clave entre Torino y AC Milan

Así lo aseguró Milan Press, medio partidario del conjunto rossonero, que sostuvo que Maripán llega bajo la lupa tras sus deslucidas presentaciones en las derrotas ante Como y Lecce, donde fue apuntado como uno de los puntos bajos del elenco dirigido por Marco Baroni.

El portal recordó que, previo al bajón, el chileno había sido una pieza clave en la solidez defensiva del Torino. “Baroni había cimentado gran parte de su estructura en la fiabilidad del central chileno: el Toro mantuvo su arco en cero ante Nápoles, Bolonia y Juventus, mostrando equilibrio y concentración”, detallaron.

Sin embargo, la reanudación de la liga tras el parón de noviembre —sumado a viajes intercontinentales y lapsus mentales inevitables, según el medio— habrían afectado el nivel del zaguero, provocando un declive en su rendimiento que se reflejó en los últimos compromisos.

La situación se agrava para el Torino debido a la incertidumbre por la recuperación de Ismajli, quien entrenó por separado y no tiene fecha clara de regreso. Por lo mismo, el equipo granate “necesita a su mejor Guillermo”, remarcó Milan Press.

El duelo ante el AC Milan aparece así como una oportunidad inmejorable para que Maripán retome el liderazgo defensivo que mostró durante buena parte del torneo. Su temperamento y experiencia podrían ser determinantes en una jornada que podría marcar el punto de inflexión que tanto él como el club necesitan.

