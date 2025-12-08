Malasia llama a la contención tras nueva confrontación entre Tailandia y Camboya

Tailandia y Camboya reanudaron este lunes los combates en la frontera compartida, con acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad de los ataques que dejaron un soldado tailandés muerto y cuatro heridos. El Ejército de Tailandia desplegó aviones F-16 para bombardear posiciones militares camboyanas, mientras Phnom Penh rechazó la versión de Bangkok y denunció que fueron las fuerzas tailandesas las que iniciaron las hostilidades.

Según el portavoz tailandés Winthai Suvaree, las tropas camboyanas abrieron fuego en las zonas de Phu Pha Lek-Phlan Hin Paet Kon y Chong An Ma, provocando la respuesta tailandesa. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Defensa camboyano, Maly Socheata, afirmó que los ataques se produjeron en territorio camboyano y que su país actuó con vigilancia y máxima cautela, solicitando incluso la intervención de observadores de la ASEAN para garantizar transparencia e imparcialidad.

El conflicto reaviva tensiones que habían escalado en julio pasado, cuando enfrentamientos similares en la frontera dejaron cerca de medio centenar de muertos y cientos de miles de desplazados. Ambos países firmaron un acuerdo de paz en octubre en Kuala Lumpur, pero la violencia reciente pone en riesgo los esfuerzos de estabilización.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, expresó su profunda preocupación por la reanudación de los combates y llamó a ambos gobiernos a ejercer contención y mantener abiertos los canales diplomáticos. “Nuestra región no puede permitirse que disputas de larga data se conviertan en ciclos de confrontación”, señaló, enfatizando la necesidad de proteger a la población civil y restablecer el diálogo basado en el Derecho Internacional.

La situación sigue siendo tensa en las provincias fronterizas, donde la población civil permanece vulnerable ante la escalada militar y la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo de paz recientemente firmado.

PURANOTICIA