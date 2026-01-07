Presidenta interina de Venezuela destituye al general que estaba a cargo de la seguridad de Nicolás Maduro

Sus acciones están siendo observadas de cerca tanto dentro como fuera de Venezuela para evaluar el rumbo que tomará ahora que está al frente del país y para detectar posibles divisiones en su gobierno.

Represión

El cese del general Marcano Tábata es uno de los primeros cambios en los altos cargos del círculo cercano a la presidenta interina.

Además de estar al mando de la guardia presidencial, también dirigía la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela.

Según Naciones Unidas, la DGCIM ha desempeñado un papel clave en la represión de las personas críticas con el gobierno de Maduro.

Una Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU constató que la unidad de contrainteligencia había cometido numerosas violaciones de los derechos humanos desde 2013.

Documentó decenas de casos en los que los detenidos fueron sometidos a "tortura, violencia sexual y/o otros tratos crueles, inhumanos o degradantes" en la sede de la DGCIM y en una red de centros de detención clandestinos en todo el país.

Sin embargo, su destitución no parece estar relacionada con la represión llevada a cabo por la DGCIM bajo su mando, ya que la persona nombrada para sucederle, Gustavo González López, dirigía un servicio de inteligencia que se enfrenta a acusaciones similares.

González López estuvo al frente del servicio nacional de inteligencia de Venezuela, el Sebin, durante muchos años.