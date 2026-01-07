Qué se sabe de los militares y los civiles venezolanos muertos durante los ataques de EE.UU.

El 28 de diciembre, González recibió una llamada de sus superiores que le pedían interrumpir sus vacaciones navideñas y reincorporarse a sus funciones.

"Yo lo abracé ese día y le pregunté cuándo regresaba a Zaraza. 'Cónchale viejo, no sé cuándo vuelva' , me dijo (…) (el 2 de enero) llegó en la tarde a Caracas y llamó a su mamá", relató Pedro Antonio González, el padre del oficial al diario.

El sargento fue enviado de inmediato al Fuerte Guaicaipuro , a unos 60 kilómetros al sur de la capital venezolana, el cual también fue blanco de los bombardeos estadounidenses.

"Cuando nos enteramos de lo que estaba pasando en Caracas, comenzamos a buscar información sobre Pedro Miguel y alguien nos dijo que había muerto un militar de apellido Escala . Comenzamos a llamarlo al celular y no respondía", prosiguió su padre.

Horas después, la familia fue notificada del deceso y pudieron retirar el cadáver para llevárselo a su tierra natal , donde fue sepultado.

Sin embargo, los superiores de su hijo no le ofrecieron mucha información sobre lo ocurrido.

"No me dieron ninguna explicación de cómo murió", aseguró el padre de González Escala al diario venezolano.

"Rendirse jamás"

En las últimas horas, el Ministerio de la Defensa y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) han publicado una serie de videos y fotografías de los funerales de los uniformados caídos, así como sus obituarios.

BBC Mundo revisó las publicaciones y encontró que, entre las víctimas, 21 son hombres y cinco mujeres, mientras que 19 ostentaban el rango de sargento, dos eran soldados y cinco eran alumnos de la Academia Militar. Asimismo, 24 pertenecían al ejército y dos a la Aviación Militar.

Sin embargo, las organizaciones Monitor de Víctimas y La Hora de Venezuela indican que, hasta el 6 de enero, la cifra de uniformados venezolanos muertos durante los ataques de EE.UU. ascendía a 42.

"La mayoría de los fallecidos eran unos chamos (muy jóvenes)", aseguró a BBC Mundo el periodista venezolano Eligio Rojas, quien ha estado investigando sobre las víctimas de los ataques estadounidenses y consiguió el testimonio del padre del sargento González Escala.

El grueso de las víctimas se registró en Fuerte Tiuna, la instalación castrense más importante de la capital venezolana y donde están no solo las sedes del Ministerio de la Defensa y la Comandancia General del Ejército, sino varias unidades de tanques así como una de las residencias de Maduro y de otros altos funcionarios venezolanos.

A estos fallecidos hay que sumarles los 32 agentes cubanos que brindaban protección al gobernante venezolano y que también murieron en los ataques.

Las autoridades castrenses venezolanas han aprovechado los funerales de los soldados para exaltar su actuación.

"Ante un ataque desproporcionado en volumen de fuego, en tecnología y en precisión quirúrgica jamás se doblegaron", afirmó el general Javier Marcano Tábata, exjefe de la Casa Militar y del Regimiento de Guardia de Honor Presidencial en un video compartido por el Ceofanb en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, el oficial puso como ejemplo el caso de la sargento Anaís Molina, miembro de la unidad encargada de la protección de Maduro y su familia.