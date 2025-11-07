La programación de la 27° fecha del Campeonato Nacional que arranca este viernes

Faltan solamente tres fechas para que culmine el Campeonato Nacional 2025 y este fin de semana se disputará la 27° jornada, donde comenzarán a definirse varias cosas.

Todo arrancará este viernes, cuando Unión la Calera reciba en el Nicolás Chahuán, a las 20:00 horas, a un Deportes Iquique que ve cada vez más de cerca el descenso.

En tanto, el sábado habrá cuatro encuentros, donde destaca la visita de Universidad Católica a Deportes La Serena, el cotejo entre Unión Española y Colo Colo y el campeón Coquimbo Unido ante Palestino en La Cisterna.

Por su lado, el domingo resalta el encuentro donde Universidad de Chile recibirá a Deportes Limache en el estadio Santa Laura a las 17:30 horas.

Esta es la programación completa de la 27° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

20:00 horas, Unión La Calera vs. Deportes Iquique, estadio Nicolás Chahuán.

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

12:30 horas, Deportes La Serena vs. Universidad Católica, estadio La Portada.

15:00 horas, Unión Española vs. Colo Colo, estadio Santa Laura.

17:30 horas, Palestino vs. Coquimbo Unido, estadio Municipal La Cisterna.

20:30 horas, O'Higgins vs. Ñublense, estadio El Teniente.

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE

15:00 horas, Huachipato vs. Audax Italiano, estadio Huachipato.

17:30 horas, Universidad de Chile vs. Deportes Limache, estadio Santa Laura.

20:00 horas, Cobresal vs. Everton, estadio El Cobre

