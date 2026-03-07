Colo Colo sanó sus heridas del Superclásico y trepó hasta la cima del torneo

Colo Colo enmendó el rumbo en la Liga de Primera tras su tropiezo en el Superclásico y se impuso por la cuenta mínima a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, resultado que le permitió alzarse -al menos momentáneamente- como único puntero del torneo.

La derrota ante Universidad de Chile caló y hondo en el Cacique y obligó al técnico Fernando Ortiz a un cambio en la disposición del equipo, optando por una formación que en el papel asomaba más conservadora para ir en búsqueda de una victoria que los catapultaría a lo más alto de la tabla.

Los floridanos, de irregular campaña en el certamen criollo, consiguieron una alegría a mitad de semana tras vencer por penales a Cobresal para clasificar a fase de grupos de Copa Sudamericana, resultado que esperaban que sirviera de impulso anímico para el choque de este fin de semana.



Sin embargo, nada de aquello ocurrió. El cuadro albo no le dio tiempo a su rival para acomodarse a la cancha y en el minuto cinco ya se encontraba por arriba en el marcador, luego de un centro por bajo de Lautaro Pastrán que Maximiliano Romero se apresuró para conectar en el primer palo.

Aunque en la previa parecía que la visita apostaría por replegarse con sus cinco hombres en defensa, la realidad indicó todo lo contrario y los pupilos de Ortiz no le cedieron la pelota a su rival e intentaron aumentar las cifras (34', 35' y 43') ante un conjunto itálico que ni siquiera estuvo cerca de inquietar al portero Fernando De Paul.

El dueño de casa no reaccionó en el complemento y tras zafar de un autogol en un mal despeje de Marcelo Ortiz (48'), Romero estuvo a nada de decretar el 2-0 para el forastero con un remate que pareció haber traspasado la línea de fondo. Sin embargo, desde el VAR le enviaron un salvavidas a los tanos y anularon la conquista del "Tigre" por posición de adelanto en el armado de la acción (56').

Ni las modificaciones del entrenador Gustavo Lema lograron cambiarle la cara a un elenco de colonia que las pocas veces que se aproximó hasta el área contraria más por errores del Cacique que por méritos propios, y cosechó su tercera derrota de la competición, cayendo al décimo puesto con siete puntos.

La escuadra popular, en cambio, firmó su cuarto triunfo del torneo y con doce unidades, superó la línea de Deportes Limache y Ñublense, trepando hasta lo más alto de la tabla. Todo esto, eso sí, a la espera de que Universidad Católica no se imponga a O'Higgins esta misma noche.

Audax Italiano tratará de pasar el trago amargo y recuperar terreo en el certamen cuando el próximo viernes reciba al colista Deportes Concepción a partir de las 20 horas. Colo Colo, en tanto, tendrá que esperar hasta el lunes 16 para medir fuerzas con el alicaído Huachipato desde las 20:30.



Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario (Favian Loyola, 84'), Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo (Martín Jiménez, 84'), Marco Collao (Mario Sandoval, 74'), Federico Mateos, Esteban Matus; Nicolás Aedo (Giovani Chiaverano, 60'), Diego Coelho (Franco Troyansky, 60'), Rodrigo Cabral. (DT: Gustavo Lema)

Colo Colo

Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Diego Ulloa (Erick Wiemberg, 69'); Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez; Lautaro Pastrán (Leandro Hernández, 45'), Maximiliano Romero (Javier Correa, 77'). (DT: Fernando Ortiz)

Árbitro: Héctor Jona

Estadio: Bicentenario de La Florida

PURANOTICIA