La Prensa Argentina cuestiona a Carlos Palacios tras eliminación de Boca

El mediocampista chileno Carlos Palacios se convirtió en blanco de críticas de la prensa argentina tras la derrota de Boca Juniors por 1-0 ante Racing Club, resultado que dejó a los xeneizes eliminados en semifinales del torneo de Clausura.

A pesar de mantenerse en cancha durante los noventa minutos, el rendimiento del criollo decayó notoriamente en la segunda mitad, situación que no pasó desapercibida para los medios trasandinos.

Clarín señaló que “cumplió con un buen primer tiempo, mostrando su repertorio e inquietando a la defensa rival, pero luego se fue diluyendo, como le ocurre habitualmente”, evaluándolo con un cinco. El Día de La Plata fue más crítico, bajando la nota a un cuatro y afirmando que “desapareció en la segunda mitad y podría haber sido reemplazado”.

Por su parte, Olé destacó que “empezó activo, encabezando algunas contras, pero en el segundo tiempo se lo vio cansado, errático y a destiempo, casi sin colaborar en la marca”. TyC Sports fue aún más duro: “La nada misma. Se cansó de perder pelotas todo el partido y deambuló toda la noche en la intrascendencia. Otro reprobado en un momento decisivo”.

En definitiva, la actuación de Palacios dejó una sensación de opacidad en un partido decisivo, evidenciando que todavía necesita consolidarse para rendir al máximo en instancias clave del equipo argentino.

PURANOTICIA