Juan Pablo Hermosilla apunta a filtraciones del Ministerio Público en el caso audio

El abogado Juan Pablo Hermosilla se refirió a la defensa que realiza para su hermano, Luis Hermosilla, en relación con el caso Audio, así como a las conversaciones que este último sostuvo con diferentes autoridades, incluidas Andrés Chadwick, la fiscal que lidera la indagatoria, Lorena Parra, y el exfiscal Manuel Guerra.

Según La Tercera, afirmó que los antecedentes de la investigación podrían haber sido filtrados desde el Ministerio Público y negó ser él la fuente de dichas filtraciones.

Respecto a la situación de su hermano, que se encuentra en prisión preventiva desde el 27 de agosto por presuntos delitos tributarios, soborno y lavado de activos, el defensor comentó que “está bien para la situación que está viviendo, está de buen ánimo, pero obviamente golpeado y afligido como le pasaría a cualquier persona en esta situación, pero está dentro de las circunstancias, está bien”.

Cuando se le preguntó sobre las condiciones del encarcelamiento de su hermano, Juan Pablo Hermosilla optó por no comentar al respecto, ya que se acordó con Gendarmería de Chile no mencionar esos detalles. “Lo que puedo decirle es que no está pasando nada extraordinario y que se están dando en forma bastante normal las relaciones al interior de Capitán Yáber, pero no me voy a referir por esto que le acabo de contar, que me parece una recomendación sana”.

Sobre la investigación, el defensor aseguró que “desde el inicio hay un ruido subterráneo importante de manipulación política en esta causa, lo que a lo mejor es normal por las personas implicadas”.

Acerca del anuncio de liberar los mensajes recuperados del celular de su hermano, el abogado explicó que “llevo como el 10%, el formato en que me llega la información, es de muy difícil acceso, he estado probando distintas formas”.

“Yo estaba sacando de la cuenta y son más de 700.000 los documentos, se acercan más bien a 1.000.000 los documentos, de acuerdo al último programa que metí para revisarlos, y entonces usted entenderá que es una tarea titánica, tengo que tener mucho cuidado, usted entenderá que no puedo tener a 10 personas revisando eso, está bajo mi custodia, yo lo estoy protegiendo, y por lo tanto la verdad es que lo estamos haciendo dos personas”, añadió.

RELACIÓN ENTRE LUIS HERMOSILLA Y ANDRÉS CHADWICK

Juan Pablo Hermosilla también comentó sobre la relación entre su hermano y el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

“Son compañeros de universidad, vienen de muchos años. Ellos ya no pueden tener contactos directos porque pueden tener implicancias en la causa, entonces se ha interrumpido la relación, pero ellos tienen un vínculo que viene literalmente del año 1973”.

Sobre la amistad entre ambos, el abogado declaró que “no le he preguntado (a Luis), yo creo que sí, se supone que se tuvieron que interrumpirse los contactos, pero yo conociendo a Andrés y conociendo a mi hermano Luis, creo que sí, se conocen de toda la vida”.

INHABILIDAD DE LA FISCAL PARRA

También ayer se informó que el Ministerio Público rechazó la solicitud de inhabilitación de la fiscal Lorena Parra, quien está a cargo de la investigación principal del caso Audio. Esta solicitud fue presentada por Juan Pablo Hermosilla, tras revelarse que Parra había enviado su currículum a Luis y solicitado apoyo para Marta Herrera en su carrera dentro de la Fiscalía.

“La ley establece un tipo de penal especial para la persona, el funcionario público, que filtra y viola el deber de reserva que tienen estas investigaciones. En general, igual que en estas, han sido reservadas. Uno se va enterando tarde después con las formalizaciones de parte de los antecedentes, pero en general son reservadas. Y esto es muy importante, yo no critico eso. Pero aquí empezamos a presenciar todo y yo creo que ya nos acostumbramos, este es un hecho absolutamente anómalo”, reveló.

“Bueno, que es lo que empieza a pasar en paralelo a este juicio que termina con la formalización y la prisión preventiva de él. Empezaron a ocurrir filtraciones cuando solo tenían, estos antecedentes, el Ministerio Público. No los teníamos nosotros, no los tenía el Consejo General de Estado, no los tenía nadie. Solo estaban en el Ministerio Público”, añadió.

“Esto no va a la prensa. Esto tiene que ver con los funcionarios públicos que están a cargo de la custodia de estos antecedentes que forman parte de la investigación. Funcionarios del Ministerio Público. Y notamos la siguiente secuencia. Aparece una cosa puntual que se filtra, desconectada del resto. Conversaciones de Luis con la ministra Vivanco, por WhatsApp. Detrás se arma una suerte de escándalo”.

“Es una filtración anónima y sabemos que la fuente es el Ministerio Público. Y se filtra esto. Pero después pasa otra cosa que es más preocupante. Se filtra esto a la prensa. Y después aparece el Ministerio Público y a veces la Fiscalía Nacional, diciendo ‘¡Uy, qué grave esto! Voy a abrir una investigación’”, agregó.

“Pero me dicen, ¿pero cómo? Pues esto está en manos de ustedes desde antes. ¿Por qué espera la filtración si todo esto está en manos del Ministerio Público? Desde el Ministerio Público hay alguien con una agenda que hizo filtraciones puntuales”, afirmó Juan Pablo Hermosilla.

El abogado defensor cree que Parra se debió inhabilitar voluntariamente. “Lo que sí sé, y por eso es que quise ser objetivo, es que me empiezo a enterar con posterioridad, les aclaro además que yo tengo hasta el día de hoy una buena opinión de ella, yo no creo que ella haya actuado de mala fe, se lo he dicho a ella en algunos momentos, pero creo que ella se ha equivocado”.

“Me he dado cuenta ahora, se ha equivocado en forma tremenda, porque al saber, después de ocurrir la formalización, el nivel de contactos que ella tenía con Luis, el nivel de favores que le pedía Luis, que hoy día están todos más o menos reconocidos, a mí me parece que ella se debió de haber inhabilitado por una razón”, indicó.

Y agregó: “Porque una fiscal que tiene ese nivel de conflicto, que no ha aparecido en la prensa, y que sabe que en cualquier momento va a aparecer, ¿cómo se va a defender a esa persona? Siendo lo más dura con Luis Hermosilla, cosa que, si aparecen las cosas, nadie diga ‘¡ah, es que ella lo favoreció porque ella le pidió unos favores en su momento!’ Entonces eso rompe la garantía básica que uno tiene frente a una investigación, que es una garantía constitucional propia del debido proceso, y es tener un investigador neutral, que tenga por ejemplo la capacidad de decir ¿sabes que en realidad Luis Hermosilla no debería estar preso?”, finalizó Hermosilla.

