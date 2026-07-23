Más de 100 millonarios en Reino Unido piden al nuevo primer ministro que les suba los impuestos

La líder conservadora Kemi Badenoch dijo que el deportista Lineker "es más que bienvenido a pagar más impuestos, puede extender un cheque al Tesoro, nadie se lo impide".

Los Millonarios Patriotas apoyan un impuesto del 2% sobre las fortunas superiores a los US$13 millones (10 millones de libras esterlinas).

"Los millonarios somos un grupo patriota" , afirma la carta. "Amamos este país y queremos que prospere".

Y añade: "Pero el éxito requiere inversión, y una fuente primordial de capital sin explotar reside en nuestro interior, un potencial que aún no está sujeto a impuestos".

Entre los demás firmantes figuran el guionista de la película Notting Hill, Richard Curtis, y Ian Gregg, exdirector general de Greggs e hijo del fundador de la cadena de panaderías.

La escritora escocesa de novela negra Val McDermid y el exoperador financiero convertido en activista por la igualdad Gary Stevenson también firmaron la carta.

La secretaria jefe del Tesoro, Emma Reynolds, afirmó que vería con buenos ojos que los millonarios británicos aumentaran la cantidad de impuestos que pagan, pero indicó que cualquier cambio importante se anunciaría durante la presentación del presupuesto.

"Me alegra que la gente con recursos diga que quiere pagar más. Pueden pagar más", dijo, y señaló el enlace para donaciones al Tesoro.

"UN POCO MÁS"

El renovado llamado a favor de impuestos más altos para los ricos se produce tras una campaña similar en años anteriores.

Cuando Lineker, que anteriormente fue el presentador mejor pagado de la BBC, le preguntó al respecto unos días antes de convertirse en primer ministro, Burnham no descartó un impuesto sobre el patrimonio.

Sugirió que tal vez tenga que "pedir un poco más" de impuestos en algún momento.

Lineker cobraba alrededor de US$1,73 millones al año antes de dejar la BBC. Se estima que su fortuna asciende a unos US$40 millones.

La última iniciativa de los Millonarios Patriotas afirma que existe la "necesidad de adoptar un nuevo tipo de descentralización de la riqueza y el poder, desde los más ricos para reinvertir en nuestro mayor activo en cada región".