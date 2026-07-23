Hutíes de Yemen afirman haber atacado petroleros en el mar Rojo luego de anunciar un "embargo marítimo"

De confirmarse, el ataque de los hutíes sería el primero desde que el grupo respaldado por Irán anunció un "embargo marítimo" contra Arabia Saudita.
Los hutíes de Yemen afirman haber atacado dos petroleros de Arabia Saudita en el mar Rojo, mientras Estados Unidos lanzaba su duodécima noche consecutiva de ataques contra Irán.
Los medios estatales iraníes informaron que dos personas murieron en los ataques estadounidenses del miércoles y que un petrolero se incendió tras una explosión en una ruta minada del estrecho de Ormuz.
Antes de esta última oleada de ataques, el presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado con destruir un puente o una central eléctrica de Irán si este atacaba algún barco en el estrecho. También amenazó con "ocuparse" de los hutíes si bloqueaban el mar Rojo.
De confirmarse, el ataque de los hutíes sería el primero desde que el grupo respaldado por Irán anunció un "embargo marítimo" contra Arabia Saudita.
Los hutíes identificaron a los petroleros como el Encelia y el Layla, aunque no se ha confirmado su responsabilidad en los hechos.
El portavoz militar del grupo, Yahya Saree, declaró que habían atacado los buques con drones y misiles por haber presuntamente violado su bloqueo naval.
Saree añadió que los hutíes se comprometían a proseguir sus operaciones navales y a seguir aplicando la ecuación de "asedio por asedio".
La agencia estatal de noticias saudita (SPA) confirmó a primera hora del jueves que el Encelia fue alcanzado "mientras navegaba por el mar Rojo", lo que provocó un incendio en su proa.
Citando a una fuente oficial anónima de la Autoridad General de Transporte, describió el ataque como una violación del derecho internacional. Asimismo, informó que toda la tripulación se encontraba a salvo.
La organización de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) comunicó que un "proyectil desconocido" impactó contra un petrolero saudita a unos 130 km de Al Shuqaiq en Arabia Saudita a las 20:00 GMT. El ataque causó un incendio, pero no hubo víctimas, según indicó el organismo.
El grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard también informó que el petrolero Encelia había sido alcanzado.
El ataque contra el Layla no ha sido confirmado.
(Imagen referencial: EFE/EPA)
PURANOTICIA // BBC MUNDO