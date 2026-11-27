El presidente dijo, sin embargo, que se espera que las conversaciones se reanuden en diciembre.

Zelensky reveló que no está claro si los negociadores europeos estarían presentes en las negociaciones, como anunciaron los enviados estadounidenses. El Kremlin parece estarse resistiendo .

El jueves, Donald Trump publicó en su plataforma Truth Social que, en su cumbre con Putin en China la semana pasada, instó a Rusia a "retirar toda agresión militar contra territorios en toda Europa" y dijo que creía que un acuerdo de paz con Ucrania era "una gran posibilidad" .

Pero, a juzgar por sus declaraciones públicas, Rusia parece haber retrocedido a sus posiciones iniciales de negociación intransigentes en todos los aspectos.

El presidente de Ucrania hizo un llamado a "aliados verdaderamente útiles, que puedan presionar a Rusia" para lograr resultados e instó a EE.UU. a estar a la altura de su reputación como país fuerte con "poder y que infunde respeto".

"Cuando intentas ser muy neutral con el agresor... significa que apoyas a las víctimas y también al agresor. Eso no está bien", señaló.