"No puede ser un amigo. Simplemente no puede serlo", enfatizó el presidente de Ucrania, sugiriendo que era como abrazar a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.
Volodymyr Zelensky manifestó su profunda frustración con Estados Unidos, afirmando que los retrasos en la entrega de misiles antibalísticos vitales están costando vidas ucranianas y quejándose de que su aliado no está presionando lo suficiente a Rusia durante las conversaciones de paz.
En una entrevista con la BBC en su oficina en el centro de Kiev, el presidente de Ucrania también dijo que es "muy extraño" que Donald Trump publicara una foto de sí mismo abrazando a Vladimir Putin y llamándole "mi amigo".
"Por supuesto que eso le corresponde al Presidente de los Estados Unidos, pero... es extraño", dijo Zelensky, hablando en inglés.
"[Putin] es un agresor y un asesino... No puede ser un amigo. Simplemente no puede serlo", enfatizó, sugiriendo que era como abrazar a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde su tenso encuentro con Trump en el Despacho Oval en 2025, Zelensky ha sido muy cuidadoso en la forma como maneja las relaciones con EE.UU.
Los dos enviados de Trump han estado intentando negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania para poner fin a la enorme pérdida de vidas. Sin embargo, a menudo parecen estar más alineados con la postura de Moscú que con la de Kiev.
En la última ronda de conversaciones de paz, que tuvo lugar en Abu Dabi a principios de este mes, no se consiguió ningún avance. "Cuanto más sabemos, más problemas vemos", así la describió Zelensky.
El presidente dijo, sin embargo, que se espera que las conversaciones se reanuden en diciembre.
Zelensky reveló que no está claro si los negociadores europeos estarían presentes en las negociaciones, como anunciaron los enviados estadounidenses. El Kremlin parece estarse resistiendo.
El jueves, Donald Trump publicó en su plataforma Truth Social que, en su cumbre con Putin en China la semana pasada, instó a Rusia a "retirar toda agresión militar contra territorios en toda Europa" y dijo que creía que un acuerdo de paz con Ucrania era "una gran posibilidad".
Pero, a juzgar por sus declaraciones públicas, Rusia parece haber retrocedido a sus posiciones iniciales de negociación intransigentes en todos los aspectos.
El presidente de Ucrania hizo un llamado a "aliados verdaderamente útiles, que puedan presionar a Rusia" para lograr resultados e instó a EE.UU. a estar a la altura de su reputación como país fuerte con "poder y que infunde respeto".
"Cuando intentas ser muy neutral con el agresor... significa que apoyas a las víctimas y también al agresor. Eso no está bien", señaló.
EE.UU. argumenta que es neutral en la compleja búsqueda de un acuerdo de paz duradero entre ambas partes.
Al respecto, planteó que "es una lástima que se hayan centrado en Medio Oriente y que les presten más ayuda... Es una pena. Tenemos muchas preguntas al respecto".
"El déficit de estos misiles equivale a vidas humanas", añadió.
También confirmó que el sistema estadounidense de comunicaciones por satélite Starlink, y su versión militar Starshield, aún siguen estando restringidos en las zonas ocupadas de Ucrania.
Según han descrito las unidades de drones ucranianas a la BBC, sus drones interceptores ya no pueden alcanzar a los Shaheds rusos. Esto significa que dichas armas pueden adentrarse en Ucrania sin obstáculos.
(Imagen: Ukraine Presidency / Ukrainian Pre / Zuma Press / ContactoPhoto
PURANOTICIA // BBC MUNDO