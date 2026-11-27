La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este viernes el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno de Javier Milei, con 137 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones. Sin embargo, durante la discusión, la oposición consiguió introducir modificaciones para aumentar los recursos destinados a las universidades públicas y diversos organismos técnicos. La iniciativa ahora deberá ser revisada por el Senado.

Tras más de 15 horas de debate, los bloques opositores lograron elevar de siete a once billones de pesos (de aproximadamente 4.100 a 6.330 millones de dólares) los fondos destinados a las universidades, superando así la propuesta inicial del Ejecutivo.

Asimismo, consiguieron garantizar recursos adicionales para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), equivalentes al 0,35% del valor de las importaciones.

En materia económica, el proyecto del Gobierno contempla para 2027 un crecimiento del 4%, una inflación del 18% y un superávit financiero equivalente al 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB). De cumplirse estas proyecciones, Argentina alcanzaría cuatro ejercicios consecutivos con resultados fiscales positivos.

La iniciativa también proyecta exportaciones superiores a los 130.000 millones de dólares y un saldo comercial favorable que superaría los 15.000 millones de dólares.

Por otra parte, horas antes, los diputados aprobaron una modificación de la carta orgánica del Banco Central, con 141 votos a favor y 99 abstenciones, que busca impedir que el organismo financie al Tesoro mediante la emisión monetaria. En paralelo, el Senado avanzó con la reforma electoral que contempla la suspensión de las elecciones primarias obligatorias para 2027.

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