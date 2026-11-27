El temporal de lluvia y nieve que azota Estados Unidos ha dejado a cerca de un millón de personas sin electricidad, en medio de las celebraciones de Acción de Gracias. Las complicaciones meteorológicas se producen mientras las festividades se extienden durante este viernes con el conocido como 'viernes negro'.

La costa este estadounidense ha sido una de las zonas más afectadas por el paso de una intensa tormenta, cuyas lluvias, nevadas y fuertes vientos han dejado a más de 900.000 clientes sin suministro eléctrico. En concreto, Pensilvania registra más de 213.000 afectados, mientras que otras 150.000 personas se han quedado sin luz en Virginia y cerca de 120.000 en distintas zonas de Misuri, según ha informado la prensa estadounidense a partir de datos de portales como 'Power Outage'.

A esta situación se suman inundaciones localizadas en zonas como el estado de Virginia, que han complicado aún más la jornada, provocando el cierre de carreteras y puentes. Como consecuencia, numerosos estadounidenses se han visto obligados a celebrar la tradicional cena de Acción de Gracias a la luz de las velas.

Durante las primeras horas de este viernes, los problemas en el suministro eléctrico todavía afectaban a 666.000 clientes en todo el país. Uno de los estados más perjudicados continuaba siendo Pensilvania, donde 145.000 personas permanecían sin electricidad. A ello se sumaban las incidencias en Nueva Jersey, con otros 128.000 afectados.

En cuanto al transporte aéreo, más de 300 vuelos registraban retrasos y otros 86 habían sido cancelados durante las primeras horas del viernes. Entre los aeropuertos que han sufrido mayores complicaciones se encuentra el John Fitzgerald Kennedy, ubicado en Nueva York.

El complejo escenario meteorológico que afecta al país también provocó importantes alteraciones en el tráfico aéreo durante la jornada del miércoles, cuando más de 6.000 vuelos registraron retrasos y cerca de 150 fueron cancelados. Las complicaciones se producen en una de las épocas de mayor movilidad interna en Estados Unidos, marcada por los desplazamientos de miles de personas que viajan para reunirse con sus familiares durante las celebraciones de Acción de Gracias.

PURANOTICIA