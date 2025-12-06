Zelenski se reunirá con líderes europeos para evaluar plan de paz impulsado por Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sostendrá este lunes una reunión clave en Londres junto a los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania para evaluar el estado actual de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos en torno al plan de paz promovido por el presidente Donald Trump. El encuentro, anticipado por el propio Zelenski, fue confirmado posteriormente por el mandatario francés, Emmanuel Macron, a través de sus redes sociales.

En su mensaje, Macron aprovechó para condenar los ataques efectuados durante la madrugada por fuerzas rusas, que dejaron ocho heridos en Kiev, Dnipropetrovsk y Leópolis. Calificó los bombardeos como parte de “una estrategia de escalada” promovida por Moscú y aseguró que “Rusia no busca la paz”. También denunció que la ofensiva tuvo como objetivo infraestructura energética y ferroviaria, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de mantener la presión internacional.

El mandatario francés adelantó que la reunión en Londres estará centrada en realizar “un balance conjunto de la situación y de las negociaciones en curso”, en el marco de la mediación estadounidense. Reafirmó, además, el compromiso europeo con Kiev: “Ucrania puede contar con nuestro apoyo incondicional”, expresó, destacando la coordinación del grupo de países que integran la llamada Coalición de los Dispuestos.

Asimismo, Macron subrayó que los esfuerzos diplomáticos con Washington apuntan a otorgar a Ucrania las garantías de seguridad indispensables para una paz duradera. Afirmó que el desenlace del conflicto no solo compromete la soberanía ucraniana, sino también “la seguridad de toda Europa”, por lo que insistió en la importancia de una estrategia común frente a la agresión rusa.

La cumbre en Londres se proyecta así como un nuevo capítulo en la búsqueda de una salida negociada al conflicto, con Europa y Estados Unidos intentando articular un camino que, pese a los ataques recientes, mantenga abiertas las posibilidades de diálogo.

