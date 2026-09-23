Zelenski se reúne con Presidente Kast en la ONU: agradeció el respaldo chileno e invitó al mandatario a visitar Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, agradeció al mandatario chileno José Antonio Kast por el respaldo político de Chile en distintas instancias internacionales, en el contexto de la guerra con Rusia. Ambos jefes de Estado se reunieron anoche en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

A través de una publicación en su cuenta de X, Zelenski destacó el apoyo chileno y los esfuerzos conjuntos para lograr el retorno de menores ucranianos.

"Me reuní con el Presidente de Chile, José Antonio Kast. Le agradecí por el apoyo político de Chile en diversas plataformas internacionales, incluyendo en la Asamblea General de la ONU, y por nuestros esfuerzos conjuntos para traer de regreso a casa a los niños ucranianos secuestrados por Rusia", señaló.

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS DE DRONES

En el mismo mensaje, el mandatario ucraniano subrayó la importancia de mantener un diálogo permanente entre ambos países y detalló algunos de los temas abordados durante el encuentro, entre ellos la cooperación en seguridad y tecnologías de drones.

"Es importante que nuestros países mantengan un diálogo abierto. Hoy, discutimos las áreas en las que podemos profundizarlo, particularmente en seguridad y tecnologías de drones. También estoy agradecido por la disposición a ayudar a expandir la presencia de Ucrania en América Latina", añadió.

Zelenski también manifestó su expectativa de que las conversaciones permitan ampliar las oportunidades de colaboración entre ambas naciones y confirmó que los equipos de trabajo darán continuidad a los asuntos tratados.

"Esto verdaderamente puede abrir aún más oportunidades prometedoras. Nuestros equipos trabajarán en todos los temas que discutimos durante la reunión. Invité al Presidente Kast a visitar Ucrania. ¡Gracias!", cerró el presidente ucraniano.

(Imagen de ''X'': @ZelenskyyUa)

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